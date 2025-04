He crecido mucho, además, me motiva estar en un lugar que ya fue sede de dos o tres campeonatos mundiales. Me arriesgué un poco al cambiar de forma drástica mi vida pero fue en algo que ya conocía.

No me gustó cómo me trataron el año pasado a pesar de que era una nueva federación. Pensé en mantenerme peleando para continuar en la selección, pero al final decidí darme la oportunidad de incursionar en algo nuevo y mantenerme al margen de los problemas administrativos.

“A diferencia de Corea, aquí predomina más el compuesto porque es donde han tenido mejores resultados. Fue un reto para mí pero he podido adaptarme porque en el campo donde estoy puedes tirar 70 metros, bajo techo y outdoor; además, me permiten seguir entrenando y mantenerme en forma física”, explicó.

No tenía experiencia con personas a mi cargo, pero sí mucha en el deporte y además estudié durante tres años sicología. Decidí aprovechar la oportunidad que me dio una empresa (Niasa) y crecer como persona , reveló Román a La Jornada.

▲ La subcampeona olímpica en Londres 2012 aprovecha la oportunidad que le dio una empresa. Foto Joshua Reyes Sámano

Es una dinámica completamente diferente, otra filosofía sobre cómo vives siendo atleta de alto rendimiento. La gente aquí genera sus propios recursos sin depender del gobierno, no piden nada. Además las universidades les da todos los servicios a sus deportistas, tienen comedores impresionantes, gimnasio, pistas de atletismo y otras cosas. Es impactante.

Uno de los objetivos de la arquera es aprender sobre el sistema estadunidense y compartirlo en México una vez que decida regresar.

Quiero aprender y llevar mis conocimientos a mi país. Me he tenido que enfrentar a muchos factores como el clima, que es muy frío, y al viento con unas ráfagas tremendas, pero todo ha valido la pena , compartió Román quien podría regresar a casa para buscar un boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Aída no está sola en su aventura estadunidense pues su esposo también entrena y tiene muchos amigos conocidos a lo largo de dos décadas.

Una cosa que descubrí es que aquí los deportistas venden de todo y no les da pena; al contrario, la gente los apoya y consume las cosas que ofertan. También organizan días para buscar donaciones, ofrecen ropa, comida y más cosas para tener recursos y poder ir a competencias.

Una de las experiencias que más valora la mexicana es trabajar con personas con discapacidad.

Una vez a la semana vienen personas con síndrome de Down o retraso mental y tiran sus flechas. Son muy hábiles y divertidos y me dan buenas sorpresas. No todo es el alto rendimiento, también se le da mucha importancia al deporte como algo recreativo.

Román espera no lidiar más con temas administrativos cuando busque un lugar en la selección nacional.