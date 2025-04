Sin embargo, su declaración también lo ha expuesto a los abucheos. Durán comentó que un aficionado en la primera fila el domingo, cerca de la banca de los Medias Rojas en Cleveland, le dijo algo inapropiado después de que el jardinero izquierdo all-star fue sacado out con un elevado en la séptima entrada de una victoria por 13-3 sobre los Guardianes.

Duran manifestó que era la primera vez que un aficionado lo abucheaba por su intento de suicidio y problemas de salud mental desde que la serie de Netflix The Clubhouse: A Year With the Red Sox se estrenó el 8 de abril.

Cuando te abres de esa manera, también te abres a los enemigos. Pero tengo un buen equipo de apoyo a mi alrededor, compañeros y entrenadores. Hubo aficionados que me apoyaron, eso fue increíble , dijo.

El manager de Boston Alex Cora estaba en la esquina opuesta de la caseta de los Medias Rojas y elogió al personal de seguridad por cómo se manejó el incidente.

Cora estaba aún más orgulloso de la reacción de Durán, quien fue suspendido por dos juegos la temporada pasada cuando dirigió un insulto homofóbico a un aficionado que lo abucheaba en Fenway Park.

Cometimos un error el año pasado y aprendimos de ello. Maduramos, ya sabes, como individuo y como grupo , comentó Cora.

Pierden Yanquis

En los juegos de hoy, Brandon Nimmo conectó un grand slam e igualó el récord de la franquicia con sus nueve carreras impulsadas para ayudar a los Mets de Nueva York a aplastar 19-5 a los Nacionales de Washington.

Los Yanquis no tuvieron un buen inicio de semana ante Baltimore. Ryan O’Hearn conectó un jonrón de tres carreras contra Will Warren y los Orioles se mantuvieron firmes para lograr una victoria de 4-3 sobre Nueva York.

Por su parte, los Cardenales de San Luis cayeron 3-1 ante los Rojos de Cincinnati.