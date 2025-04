Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 29 de abril de 2025, p. 6

Madrid. Un nuevo estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, ha resuelto un enigma centenario sobre cómo las plantas señalan internamente el estrés.

Al comprender cómo funcionan los sistemas de comunicación de las plantas, el equipo podría explotar esas señales para crear plantas que puedan comunicarse con las personas y entre sí, y que estén programadas para responder a factores estresantes específicos.

La solución reside en la presión negativa que existe dentro de la vasculatura de una planta, necesaria para retener el agua dentro de sus tallos, raíces y hojas cuando está seca. Los factores estresantes alteran el equilibrio de presión dentro de la planta, lo que a su vez genera movimiento en el fluido vegetal que puede transportar señales mecánicas y químicas por toda la planta para contrarrestar un factor estresante y restablecer el equilibrio.

Estamos tratando de construir un conocimiento fundamental para comprender cómo se produce la comunicación en las plantas , afirmó en un comunicado Vesna Bacheva, primera autora, asociada posdoctoral en Cropps (Center for Research on Programmable Plant Systems) de la Universidad de Cornell. “Nuestro marco proporciona una comprensión mecanicista de lo que impulsa las señales de un lugar a otro y explica cómo se propagan las señales mecánicas y químicas.

Es un avance muy importante en un área sorprendentemente incipiente en cuanto a la verdadera comprensión mecanicista , afirmó Abraham D. Stroock, uno de los colaboradores del estudio.

Hace más de un siglo, los científicos comenzaron a cuestionar cómo las plantas podrían transmitir señales de una parte a otra para generar una respuesta a los factores estresantes. Algunos científicos plantearon la hipótesis de que quizá las plantas utilizaban hormonas o sustancias químicas para comunicarse, mientras otros sugirieron que empleaban señales mecánicas.