Lunes 28 de abril de 2025, p. 7

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, comenzó a preparar el proceso político para buscar su relección por ocho años más: en los próximos días publicará –sin consultar a los diputados– el nuevo reglamento del ente fiscalizador y despedirá a la auditora especial de cumplimiento financiero, Claudia Bazúa, quien se encarga de supervisar el gasto del gobierno federal.

El sábado, en una reunión vía Zoom, los diputados de la Comisión de Vigilancia –el órgano de la Cámara que supervisa a la ASF– se enteraron de que Colmenares tiene listo el reglamento para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Durante el encuentro informal de casi una hora, explicaron legisladores, el presidente de la comisión, Javier Herrera Borunda (PVEM), confirmó que él recibió copia del documento.

Aun cuando la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Fiscalización no prevé que el auditor tenga que consultar ni informar a los diputados sobre el reglamento, en la sesión del sábado se reprochó que Colmenares no haya tenido la cortesía de comentarles la inminente publicación del documento. Incluso se le pidió no formalizar el trámite hasta conocer el texto y sus alcances.