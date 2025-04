Emir Olivares Alonso

Lunes 28 de abril de 2025, p. 3

Campeche, Camp., ¡México no es piñata de nadie! , subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al referirse a los políticos de Estados Unidos que, con objetivos electoreros, hablan mal del país.

Que se dediquen a hablar de su nación, que bastantes problemas tiene, y que no nos utilicen para hacer campaña, porque México les da muchas clases a Estados Unidos en muchas cosas: en valores, en ética, en desarrollo, en muchas , rubricó.

Desde esta capital, donde ayer puso en marcha el programa de vivienda en el estado, la mandataria señaló que, en el marco de las aspiraciones electorales (el próximo año habrá elecciones para elegir gobiernos estatales en el vecino del norte), algunos personajes de la vida política estadunidense ven en México un objetivo para ganar adeptos.

Ante decenas de personas que se dieron cita para atestiguar su visita a esta entidad, la jefa del Ejecutivo recordó que en una de las primeras comunicaciones telefónicas que tuvo con su homólogo estadunidense, Donald Trump, hablaron de la crisis de consumo de drogas en el vecino del norte.

“Él me preguntó: ‘Oiga, ¿y en México se consumen drogas?’ Y le dije: ‘Bueno, sí, tenemos un problema de adicciones, pero no del tamaño que tiene Estados Unidos’. De hecho, él lo ha dicho públicamente. Le dije: ‘México no es un gran consumidor de drogas’.

“Sí –siguió la Presidenta–, tenemos que atenderlo y para eso estamos trabajando, pero allá tienen el problema mayor.”