Ya sin La Bomba en escena, Azcárraga Jean (Televisa-América) encomendó a Mikel Arriola hacer labor entre los renuentes, mas, todo indica, la cosa salió al revés… Para Gil el futbol mexicano debe ser el quinto mejor del mundo, pero hoy la Liga no existe y hay una confusión de derechos entre los de la Federación y los de la Liga que hacen inviable una venta de manera conjunta . Subrayó que antes de negociar se deben cumplir condiciones importantes, como permitir un control financiero con transparencia y buscar erradicar la multipropiedad.

No será un movimiento brusco, dijeron. No se puede ir de cero a 100 en un segundo , matizó Gil. El antecedente a esta reacción ocurrió el pasado 13 de diciembre: Televisa apremió a varios dueños para que aceptaran ipso facto la propuesta millonaria de Apollo Global Management; sin embargo, un pelotón, encabezado por Gil y Jesús Martínez (Grupo Pachuca) rehusó. La negativa derivó en la renuncia del alto comisionado Juan Carlos Bomba Rodríguez… Jorgealberto Hank, presidente de Xolos, reflexionó en el foro de Summit: (esa oferta) nos abrió los ojos para ver el potencial de la Liga Mx .

Hank, de Grupo Caliente –importante sostén económico de la Liga Mx mediante publicidad–, destacó la convicción que priva entre los dueños de separar la Liga de la Federación, como en España: Hay más (equipos) a favor que en contra, sólo falta precisar bajo qué reglas, condiciones y tiempos … Y es que durante décadas se ha confundido al titular de la Liga Mx con el de la FMF. No se requiere hurgar, Arriola pasó de cabeza de la Liga a la federación. Tales cargos los asigna Televisa a gente de su confianza, a empleados y ex empleados como Justino Compeán, Decio de María, Yon de Luisa…

Ante el boom de las redes sociales y el desdén por la pantalla chica, es evidente la descapitalización de las televisoras. Uno de sus últimos bastiones son los deportes, a los que se aferran con dientes y uñas… Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas vivieron una semana de repudio por difundir en televisión un spot antimigrante, racista, pagado por el gobierno estadunidense. Además, ambos enfrentan conflictos en tribunales de aquel país. Salinas se niega a pagar impuestos (¡antes, preferiría irse a vivir a Júpiter!), y ahora su compinche y socio, Alejandro Irarragorri, cayó en el mismo saco, incluso con orden de aprehensión.

En efecto, es sano pujar por la separación Liga Mx-FMF, lo penoso es que, como siempre, la mira está puesta ciento por ciento en el negocio y no en lo deportivo, a pesar de tener un Mundial en puerta… Gil calcula que se podría hacer una venta centralizada de derechos de transmisión a partir de 2027 o 2028, luego entonces, no hay para cuándo reponer el descenso… A los dueños les interesa hacer lo necesario para aprovechar el doble mercado: México y Estados Unidos, pero respecto al futbol cancha, no hay plan concreto. El empresario concluyó con vaguedad: “mientras más facturen los clubes más podrán invertir…”