onald Trump cumplirá el miércoles 30 de abril sus primeros 100 días en la Casa Blanca y uno de sus logros es el porcentaje de aprobación más bajo de cualquier presidente estadunidense en las últimas siete décadas. Eso ocurre en su país, en el resto del mundo el rechazo es mayor. No ha podido cumplir tres de sus principales promesas: 1) Pacificar a Ucrania; 2) disminuir la inflación y 3) deportar a millones de indocumentados. Su política de recaudar fondos por medio de aranceles a fin de reducir los impuestos a los ciudadanos ha tenido resultados disparejos. China no se doblegó cuando le aplicó un tarifazo de 145 por ciento. Lo instó a quitar los aranceles y sentarse a platicar con seriedad. En lo que sí ha tenido éxito es en hacer perder miles de millones de dólares a los inversionistas de las bolsas de valores y en crear un ambiente de inestabilidad con sus impredecibles y contradictorias decisiones.

Tianguis turístico en Rosarito

Hoy arranca la edición 2025 en Rosarito, Baja California. Estará presente la variada oferta de atracciones de México. El turismo está llamado a convertirse en la principal fuente de divisas del país y no paga aranceles. Más de 46 por ciento de los compradores provienen de Estados Unidos y Canadá, en su mayoría de California, Nevada y Arizona. Una de las principales atracciones será la degustación de vinos del valle de Guadalupe. La responsable de la organización del evento es Josefina Rodríguez Zamora, titular de Turismo. Es la integrante más joven del gabinete presidencial (36 años).

Díselo a Claudia

Asunto: los baches eternos

Siguen pasando los años y el programa Bachetón nomás no llega a las colonias de Ecatepec, todas, absolutamente todas las calles de cualquier colonia de este municipio están llenas de baches, algunas intransitables. Qué pena da que los políticos se enriquezcan descaradamente con nuestros impuestos (Cuauhtémoc Blanco, Silvano Aureoles, etcétera, los más recientes) y las calles, olvidadas. En este caso el cambio sigue sin verse.

Sergio Flores

Twiteratti

La señora Presidenta es una leyenda. Mientras Trump inunda con mensajes de basura que provocan el miedo, México acaba de dar una clase magistral en dignidad. México ha prohibido oficialmente que la propaganda de Trump se emita en la televisión Mexicana y las redes sociales. Sin anuncios racistas. No hay mentiras disfrazadas de mensajes para el mundo. No en México. No en el reloj de Sheinbaum. Así es como te enfrentas al fascismo. Así es como se apaga el odio. Claudia no se cimbró. Ella no se inclinó. Ella le cerró la puerta en su cara. Eso es liderazgo. Eso es poder.

Chicanopost /Instagram

