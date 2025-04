D

urante la puesta en marcha en Campeche del programa Vivienda para el Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió ayer a las múltiples declaraciones difamatorias y denigrantes contra nuestro país que realizan diversos políticos y funcionarios estadunidenses, especialmente los afiliados al Partido Republicano. Enfatizó que México no es piñata de nadie y señaló que “México le da muchas clases a Estados Unidos en muchas cosas: en valores, en ética, en desarrollo…” Asimismo, la mandataria colocó esas expresiones racistas y antimexicanas en el contexto de las elecciones legislativas y estatales que habrán de realizarse el año próximo en el territorio estadunidense, por lo que recomendó a quienes las profieren que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tiene .

Ciertamente, a partir de las virulentas invectivas de Donald Trump, las críticas sin fundamento contra nuestro país se han vuelto un lugar común en los discursos de la derecha estadunidense, así como un recurso fácil para no abordar las problemáticas sociales, económicas y de seguridad que padece la superpotencia.

La responsabilidad por la epidemia de adicciones a los opiáceos ha sido atribuida a las organizaciones delictivas mexicanas, como si en Estados Unidos no existieran grupos análogos y como si los estupefacientes se distribuyeran solos por un territorio de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, como si la ausencia de políticas de salud pública no fuera un elemento clave en el estallido de esa pandemia y como si los laboratorios comerciales no hubiesen inducido la dependencia en millones de personas.