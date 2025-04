Habló sobre el tema desde el aeropuerto de Morristown, en Nueva Jersey, antes de abordar el avión presidencial Air Force One con destino a Washington, tras asistir el sábado al funeral del papa Francisco en Roma.

Oh, eso creo , respondió el magnate republicano a periodistas sobre si creía que Zelensky está dispuesto a renunciar a Crimea.

El secretario de Estado, Marco Rubio, comentó que su gobierno no ha ampliado las sanciones contra Moscú para no obstaculizar el arreglo del conflicto bélico, un día después de que Trump amenazó con imponer más medidas coercitivas contra Rusia si no acepta un acuerdo de paz con Ucrania.

Las nuevas oleadas de ataques contra Kiev ocurrieron después de que Rusia afirmó haber recuperado el control sobre las partes restantes de la región de Kursk, que las fuerzas ucranias tomaron en una incursión sorpresa el pasado agosto.

Al respecto, Zelensky aseguró que su ejército continúa sus operaciones en Kursk, con lo que contradijo el anuncio de Moscú hecho la víspera sobre la liberación completa por las tropas rusas de esta zona fronteriza.

El ministerio ruso de Defensa sostuvo ayer que cinco drones ucranios fueron derribados en la región de Bryansk, igual que otros tres artefactos sobre la península de Crimea, con saldo de cinco heridos.

En otro orden, el sospechoso del asesinato del general ruso Yaroslav Moskalik se declaró culpable de terrorismo y afirmó que fue pagado por el Servicio de Seguridad de Ucrania, informaron ayer autoridades rusas.