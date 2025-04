Al responder a una pregunta de miembros del área de comunicación de la parroquia del municipio tsotsil de Zinacantán, manifestó que alguna vez les dije que me da pena que muchos están caxlanizando (sic) su corazón que se va haciendo un poco ambiciocito, individualista, egoísta y dejan que les lleguen los vicios . Los indígenas llaman caxlanes a los mestizos.

Yo pido a los pueblos originarios que no pierdan su raíz ni su riqueza. Los necesitamos en la iglesia y son un signo de esperanza. No pierdan su raíz para que puedan seguir sembrando vida y sepan que nosotros aprendemos de ustedes , agregó.

Agradecemos su cariño y calidez. Yo, la verdad, de los pueblos originarios me da pena que nunca aprendí la lengua. Sí podía celebrar en el idioma, pero no se me dio, aunque siempre sentía el calor, la alegría, la cercanía , señaló.