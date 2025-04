Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 28 de abril de 2025, p. 8

El ska mexicano pudo haber parecido una moda hace unos años, cuenta a La Jornada el compositor David Chadou Sánchez, guitarrista desde hace 32 años de Los Estrambóticos, banda reconocida en ese género que también hace rock y experimentos sonoros circundantes.

Chadou asegura: está más que demostrado que (el ska) ya forma parte de la cultura popular de este país. En fiestas tradicionales como bodas, 15 años y demás, como está el momento de poner a José José y a Juan Gabriel, también hay uno en el que suenan todas las bandas de ska mexicanas. Es un género que tienes que vivir, sentir, no es de historias de YouTube y sus reproducciones; no, es un género de barrio que lo vives .

Los Estrambóticos tienen más de tres décadas en la música. “Sí, en el ska, pero siempre mezclando, intentando fusionar y experimentar… buscando la manera de divertirnos, de pasarla bien y que siempre se vuelva un reto el hacer nueva música”, afirma David Sánchez.

Promueven Invasión estrambótica, compilado que incluye temas como La herida, Soñar contigo o Ciegos de amor… Pero tienen otra primicia: “hace un mes entramos al estudio y grabamos un nuevo disco bajo la producción de Jorge Chiquis Amaro (quien tiene en su currícula más de 100 discos producidos, tanto de rock como de pop) que estrenaremos este año.”

Comparte Chadou que por ahora son seis canciones. Es un material que morimos de ganas de que la gente ya lo escuche .

Asimismo preparan la que han llamado de igual forma Invasión Estrambótica, concierto en el Palacio de los Deportes el próximo 19 de julio, donde celebrarán la recopilación que celebra sus interpretaciones más memorables. Además, promueven su sencillo Aquí estamos, colaboración estallante con Los Auténticos Decadentes y flow de la rapera de Salamanca Yoss Bones.