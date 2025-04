Reconoció que “presentar a aztecas es en efecto muy trillado, pero me pareció una cosa bonita homenajear a la mitología prehispánica en clave de cómic. Además incluí onomatopeyas mexicanísimas, que coloqué como homenaje a Bachan –Sebastian Carrillo, historietista mexicano publicado en Estados Unidos y Europa–, quien usa tales palabras en su serie El Bulbo y a su vez proceden de La familia Burrón”.

En entrevista, Bef, autor de las novelas policiacas Hielo Negro, Cuello Blanco y Tiempo de alacranes, entre otras, afirmó que al recibir el encargo de realizar un relato de El último hijo de Kriptón, “lo que me quedó claro fue que había que hacer un Superman en México y yo me di el gusto de que la historia empezara con Clark Kent echándose unos tacos de canasta al pie del Ángel de la Independencia.

Según el escritor, galardonado con los premios Grijalbo y Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón, entre otros, Superman es el superhéroe primigenio, el primer superhéroe moderno , que “define a una industria que 90 años después sigue teniendo básicamente la misma dinámica, es un personaje importantísimo.

“Toda la industria del cómic estadunidense se sustenta en él, que en sus inicios era un personaje del pueblo, un justiciero a favor de los desprotegidos. Al paso de los años se le llamó el defensor de la verdad, la justicia y el American Way of Life, que hoy más bien lo quisiera entender como un campeón de la calidad de vida para todo mundo.

Desde los colores de su uniforme puede tener una lectura imperialista, pero creo que la esencia de Superman es la de un justiciero que viene del pueblo, de una comunidad rural en Kansas, él es pueblo , acotó el realizador de Uncle Bill (Sexto Piso, 2015), biografía en historieta de William Burroughs.

Resaltó que el Superman clásico jamás agrede a sus enemigos, los incapacita, pero no es un golpeador; como en el judo, usa la fuerza de sus enemigos para anularlos, pero el Superman de Curt Swan (dibujante de cómics clásicos del último cuarto del siglo XX) era un poco como un hermano mayor que no le entraba de inmediato a los trancazos, que pretendía conciliar y, cuando no lo lograba, inutilizaba a su enemigo sin lastimarlo .

Además, reconoció su envidia al dibujante Raúl Valdés y al escritor Alberto Chimal “porque hicieron a Batman (en la antología Batman: El mundo, editada en 2021), y a (el dibujante) Oscar Pinto y (el guionista) Álvaro Fong, que hicieron al Guasón (en Joker: El mundo, 2024). Hubiera querido hacer algo más oscuro, pero fue un ejercicio bien bonito conectar con Superman, que representa la esencia básica del superhéroe y propuso, décadas antes de Stan Lee (creador de El Hombre Araña con el dibujante Steve Ditko), que grandes poderes implican grandes responsabilidades, utilizar tu talento para ayudar a quienes están alrededor de ti”.

Poder decir “ahora a los cuatro vientos ‘soy uno de los dibujantes de Superman’ es un triunfo en mi vida. Jamás pensé llegar a publicar en DC, solía hacer la broma de que por mi estilo de dibujo jamás me daría chamba un solo editor de esa editorial. Ahora, sobre todo a partir del libro de El Guasón, creo que lo que busca la colección de El mundo es presentar la diversidad de la historieta internacional.”