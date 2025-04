Merry Macmasters

Lunes 28 de abril de 2025, p. 6

La cantante cubana Celia Cruz (1925-2003) ya era famosa cuando emigró a Estados Unidos en 1962, país donde había trabajado en múltiples ocasiones. Es cierto que allá pudo relanzar su carrera; sin embargo, en Cuba no sólo se había formado, sino se dio a conocer internacionalmente gracias a giras realizadas a diferentes países latinoamericanos. Incluso se le consideró una de las cantantes mejor pagadas de la isla.

El desconocimiento, por no decir ignorancia, de la etapa de la reina rumba en su país natal, en la que suelen relacionarla sólo con la Sonora Matancera, fue algo que motivó a la filóloga e investigadora cubana Rosa Marquetti Torres a escribir el libro Celia en Cuba (1925-1962), editado en 2022 como proyecto personal por Desmemoriados, y ahora publicado por la editorial Planeta. También le motivó la molestia que le causaba leer comentarios del tipo de quien la hizo fue Johnny Pacheco, de la disquera neoyorquina Fania.

Acota: “No subestimo el papel de Fania, pero Celia fue importante para la disquera porque no tenía una figura como ella. Tenía chicos muy lindos, preciosos todos, con una gama de colores, aunque sin experiencia, sin ese fogueo, esa disciplina, ese profesionalismo que Jerry Masucci –cofundador con Pacheco de la marca– vio en ella”.

Marquetti Torres inició su investigación en La Habana, su ciudad de origen: “Al escribir Celia en Cuba tenía dos obsesiones. Quería demostrar el papel que tendría que ocupar en la cultura cubana. Me tomé como una ofensa personal todo lo que le han hecho: la censura, la minimización de su propia carrera, el hecho de que tres generaciones de cubanos –vamos para cuatro– no hayan podido tenerla en los medios, la televisión y la radio. Ahora en Internet hay información disponible, pero antes no era así”.

Por otro lado, la autora del blog Desmemoriados, dedicado a los músicos populares cubanos, necesitaba que todo lo que dijera estuviera probado . Por eso la primera edición del libro venía con notas a pie de página, anexos relativos a sus grabaciones y los grupos con los que trabajó, entre otros datos pensados para los investigadores . Se trata del mismo escrito, aunque hay notas de importancia que incorporé al texto .

Durante la investigación realizada para este libro resultaron infructuosas las ingentes búsquedas para hallar los documentos oficiales que instauraron la prohibición de difundir las grabaciones de Celia Cruz y tan sólo mencionar su nombre en los medios de comunicación de Cuba . De nota a pie de página se incorporó al texto del epílogo.

Celia en Cuba derrumba mitos. Uno de éstos tiene que ver con la salida de la cantante de su país, el 15 de julio de 1960, para cumplir un contrato en México junto con la Sonora Matancera. El único que no sabía que no regresarían a Cuba era Rogelio Martínez, director del afamado conjunto. No obstante, el mito más grande que pretendo derribar es el de establecer el inicio de la gran carrera profesional de Celia en Estados Unidos, cuando esa nación lo que hace es acrisolar, potenciar y exponerla. También hay una serie de avances tecnológicos que lo permiten. Pocos artistas como Celia pueden recorrer todos los formatos sonoros del siglo XX, desde el disco de 78 revoluciones por minuto hasta la música digital .

