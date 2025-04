Enseguida deplora la carta de los intelectuales que acusan a los estudiantes de fundamentalistas e intolerantes . Rodríguez confiesa: Me entristeció. Me enojó. Me sonrojó . Se explica: “Muchxs de lxs abajofirmantes han sido cercanos a mi vida, con varixs tengo una deuda inmensa como lector, como artista y como persona”. Sin embargo, “ponen el foco en el lugar equivocado… una cosa es interrumpir una conferencia de una persona que hace apología de un genocidio y otra el genocidio en sí”. Añade: Escriben que el asunto de la protesta es insoslayable, pero lo que hacen con su texto es justamente eso, soslayarlo . Considera erróneo condenar una protesta de manera tan categórica eludiendo tomar una postura clara frente a lo que la originó. El hecho de no entrar a esa conversación vacía de sentido la defensa que pretenden realizar .

La carta construye una víctima donde no la hay , opina Rodríguez. (¿No es eso lo que ha venido haciendo la propaganda sionista?) “En el fondo pienso que a lxs abajofirmantes no les importa Margo Glantz. Porque si les importara, la habrían aconsejado para que dejara de compartir noticias falsas. Si les importara, hubieran dialogado con ella en su extravío apologista del genocidio, si les importara estarían con ella más allá del desplegado. Pero no fue así y no será. Lo que parece es que su interés está en otro lado, en mantener un estado de cosas, en que cierta gente pueda decir lo que quiera sin enfrentar consecuencias. En que nunca nadie se atreva a interrumpirles”.

En México, la simpatía por Palestina, con un contenido de clase si se quiere, es mayoritaria a pesar de las televisoras y la academia reaccionaria.