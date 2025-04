Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Lunes 28 de abril de 2025, p. 3

En medio de la vorágine incesante de la Ciudad de México, el Complejo Cultural Los Pinos se convirtió este fin de semana en un remanso de juego, música y cuentos. El festival Juguemos en el Bosque congregó a más de 20 mil asistentes, entre niños y adultos, que recuperaron el espacio natural como un territorio de imaginación y libertad.

En la Plaza de las Jacarandas, el narrador oral, de origen venezolano, improvisador y sicólogo Romer YPunto causó revuelo con su presentación. Con ayuda de la imaginación de su público, hizo aparecer trenes que frenaban intempestivamente, príncipes de cabellos largos, mujeres misteriosas y mamás de acento español.

Pero de aquella presentación de una hora, el momento que causó más revuelo fue cuando Romer YPunto abrió el micrófono y lanzó una pregunta provocadora: ¿Qué te preocupa? Entonces comenzaron a desfilar las respuestas infantiles: la soledad, los gatos cuando se quedan solos en casa, las pesadillas, la muerte de algún familiar, las inyecciones, los resultados de matemáticas, que me dejen solo en la casa , olvidar los juguetes, que arranquen las flores, caer en la cárcel, quedarme calvo , la chancla de mi mamá , la bruja...

Los temores, sin embargo, se disiparon cuando preguntó: ¿Qué quita los miedos? , y aparecieron varias respuestas espontáneas de los asistentes: los rompecabezas, confiar en uno mismo, contárselo a los gatos, leer un libro.

Me parece importante que las historias propongan temas de conversación en la familia. Cuando vemos un espectáculo y nos vamos a casa, ojalá hablemos de eso que surgió durante la narración: ¿qué pasó con este personaje?, ¿por qué es importante perseguir los sueños? , dijo Romer YPunto.

“Familias, cuidadores, gente cercana a los niños crean en los libros, en la literatura, inventen cuentos. Muchos papás dicen: ‘¡es que a mí no me salen!’ No se preocupen por hacer algo como los profesionales. Lo importante es que haya un espacio de diálogo profundo en nuestros lugares, que escuchemos las preguntas de nuestras infancias, que en la familia se hable de eso que luego no se platica, y que, si no, se andan contando en la calle”, agregó el narrador oral.

Mientras Romer YPunto y su público contaban historias, otras familias se acomodaban debajo de algunos fresnos para descansar, tomar alimento o conversar. Algunos niños corrían por los jardines, perseguían papalotes en forma de peces multicolores, pateaban pelotas o se revolcaban en el pasto. Otros más se tumbaron en una sala de lectura al aire libre, donde había libros y audiolibros.

Los bebés también tienen derechos culturales

La propuesta recreativa para primera infancia (cinco años o menos) se alojó en la cancha de tenis, donde Ana María y Daniela Ortega Espinoza, de Dulce de Leche –colectivo de mujeres dedicado a la creación artística y lúdica para la niñez–, tuvieron a su cargo un espacio de bioexploración.