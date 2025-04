▲ Love is in the Air o El lanzaflores y Niña con un globo, dos de las obras más famosas del grafitero desconocido. Foto Hugo José Suárez

Cathia Rodríguez Clavijo

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 28 de abril de 2025, p. 2

Grenoble. Encontrar la Salle des Fêtes de Echirolles no es tarea fácil para alguien que está de visita en Grenoble. No se trata de un gran museo de parada obligatoria para los turistas que llegan a la capital francesa de Los Alpes ; es un centro comunitario municipal. Me animo a preguntar a unos niños del vecindario, y la respuesta me sorprende: ¿la Salle de Fêtes? ¡Va a ver a Banksy!

Gratuita y accesible a todos, la exposición itinerante La colección modesta de Banksy es un homenaje a un artista callejero antisistema, que cuestiona el mundo con audacia y poesía. Y no es un simple suceso artístico, sino un proyecto colectivo y local, comprometido con el mensaje de Banksy, cuyo arte es una herramienta de denuncia social y política.

La colección lleva dos años recorriendo ciudades, y cada exposición se realiza en coordinación con asociaciones locales que promueven la solidaridad, la ayuda, la paz, la justicia y el arte popular, entre otros principios, para respetar los valores defendidos por Banksy , explican los organizadores en Grenoble. De ahí el alto nivel de involucramiento de los vecinos, tanto así que hasta pequeños escolares están al tanto de quién es Banksy y su obra.

Voluntarios de 30 asociaciones civiles de la región trabajaron en el montaje de las obras sobre un soporte sencillo donado por empresarios locales: tarimas de madera.

La muestra comprende 280 obras tanto de Banksy como de grafiteros franceses reunidas durante 15 años por el actor François Berardino, fundador de la exposición junto con sus colegas Alexandre Ribeyrolles y Thierry Angles, así como la pintora Nathalie Pradel, con el propósito de presentarla al público y convertirla en una herramienta al servicio de las asociaciones que luchan por un mundo más justo.

El equipo cree que Banksy, cuya identidad es un misterio, está de acuerdo con esta muestra que respeta sus luchas, pues no la ha denunciado, como hace cuando su obra es utilizada con propósitos comerciales.

Hay serigrafías, pegatinas, discos de vinilo, cedés, playeras, volantes, fotografías y afiches, entre otros objetos, que cuestionan la guerra, el consumismo, el capitalismo, el lucro, el elitismo, el racismo y las desigualdades, por medio de imágenes sorprendentes y textos agudos, con un tono mordaz y juguetón a la vez.