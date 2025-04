Nayelli Ramírez Bautista

Lunes 28 de abril de 2025

Padres de familia de estudiantes de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, colegio que organizó un campamento en el estado de Morelos, donde murió Erick Leonardo Terán Torbellín, informaron que ya se iniciaron cuatro carpetas de investigación de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México por los menores que fueron maltratados en el plantel, mismas que podrían ser alrededor de 20.

Mencionaron que los padres de los menores seguirán acudiendo en grupos de cuatro a la FGJ para presentar denuncias por los maltratos a los niños, quienes además estaban amenazados para no hablar de los golpes que les eran propinados por instructores, porque les decían que le iría peor si hablaban o que los arrestarían .

María Isabel Adriana Delgado, abuela de uno de los alumnos, mencionó que el menor rogó no acudir al campamento en esta ocasión, sin explicar por qué; además, dijo, el estrés al que era sometido era tal que “despertaba a las tres de la madrugada para corroborar si no tenía tarea para evitar ser castigado; no dormía bien .