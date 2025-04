U

no de los asuntos que aún ocupan los titulares de las principales fuentes de información es la crítica de la comunidad empresarial de derecha hacia la República Popular China y su forma de comerciar sus productos en todo el mundo. Acusan al gobierno de Xi Jinping de invasor industrial y de seguir un sistema económico socialista más agresivo que el capitalismo más voraz de cualquier época.

El tema lo ha traído a discusión en nuestro grupo de trabajo el compañero Mijaíl Blandino, desde su punto de vista filosófico. Es verdad, hemos sufrido décadas de invasión de todo tipo de mercancías, útiles e inútiles, prescindibles y no, aunque sí, algunas son de gran utilidad, como las que ayudan a mejorar la atención de la salud; pero la invasión de accesorios, alimentos, técnicas y muchas modalidades más, no comenzó en el siglo XXI. Hace más de 500 años hemos sido invadidos, infiltrados y mutilados científica y técnicamente, aunque, no nos dábamos cuenta o simulábamos indiferencia.

Quienes han promovido el método del libre mercado (depredador del desarrollo industrial de muchos países), ahora se sienten víctimas. China y México, entre otros países más, han sufrido la guerra de aranceles, de boicoteos con fines políticos y de dominio económico. Tratados comerciales han sido firmados, violados y utilizados como pretexto para seguir invadiendo. El auge industrial y comercial de China no lo va a detener una guerra arancelaria estúpida, como la que ha organizado la élite millonaria empresarial estadunidense, conjuntamente con la también millonaria élite política republicana y demócrata. Y nuevamente, como siempre, los Goliat neoliberales hacen alarde de su poderío, pese a los desastres mundiales que han ocasionado. Es ahora que, casualmente, se han dado cuenta de que los David han crecido, se han desarrollado y han cambiado de armas. No más hondas y piedras. Hoy cuentan con espectaculares armas y metodología dispersa por el mundo.

Es motivante el ejemplo de la empresa Panam (Producto Nacional Autentico Mexicano), ciento por ciento mexicana, que nunca se rindió frente a las voraces industrias estadunidenses Nike, Puma y Adidas. Como dice el investigador Yolo Camotes, autor del documental Panam y su lucha contra marcas internacionales, la familia Pérez y Melem sus fundadores, con más inteligencia, decisión y orgullo por su empresa, se enfrentaron a la aplastante campaña publicitaria proveniente de quienes quisieron desaparecer para siempre a la fábrica de tenis más famosa de México.

Durante la década de los 70 el crecimiento de la marca fue definitivo, era el calzado más utilizado entre la población estudiantil, desde primarias oficiales, incluso privadas; el uso de ese tipo de calzado era exigido por las autoridades como parte del uniforme de educación física y deporte y, por supuesto, este tipo de zapatos diferentes a lo tradicional, fueron utilizados por una población cada vez más amplia, debido a su duración y precio accesible.