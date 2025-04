Es el caso de Alejandra Muñoz, venezolana, quien desde hace un año vive en este asentamiento, ya que tenía la intención de ingresar a Estados Unidos a través de CBP One, intento que se vio frustrado tras la cancelación de este sistema por el gobierno estadunidense.

La mujer dijo que las autoridades capitalinas le expresaron que la reubicación a un albergue es una ayuda para ellos, pero lo que ofrecen es que me vaya, porque si no me van a venir a desalojar el lunes. Eso no es una ayuda, lo veo más como amenaza .

En entrevista, Temístocles Villanueva, titular de la Coordinación de Movilidad Humana, afirmó que la reubicación es para garantizar la seguridad de las personas, pues ha habido conflictos con los vecinos y también grupos delincuenciales que vienen a extorsionar .

Indicó que el albergue de Tepito es de puertas abiertas, está vinculado con las organizaciones civiles y se les van a ofrecer diversos apoyos. También aseguró que buscarían poner a disposición camiones escolares para trasladar a la escuela a los niños que estudian en la zona.

Al campamento, donde la mayoría de los migrantes son de Venezuela, acudió la embajadora de ese país, Stella Lugo, para dialogar con sus connacionales que quieren regresar a su país. Les pidió aceptar la ayuda del gobierno local para que sean trasladados a los albergues y allá pueda dar continuidad a sus solicitudes. Dijo que en dos meses suman mil 200 personas devueltas a la nación sudamericana en avión.