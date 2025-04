Mario González, padre del estudiante César Manuel, señaló que después del encuentro con integrantes de la Covaj, el 27 de marzo pasado, no hay claridad respecto a su exigencia de que les sean entregados los más de 800 folios que el Ejército tiene en su poder, en los que, consideran, habría información relevante para dar con el paradero de los jóvenes.

Tampoco, indicó, hay información sobre el proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo en Israel, y de Ulises Bernabé, juez de Barandilla de Iguala que estaba en funciones la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes.

Desafortunadamente estamos viendo algo que no alcanzamos, se está yendo por otros lados la investigación, no están respetando lo que hizo el GIEI. No han querido tocar a los que ya tenemos constancia de que participaron; (de) los 800 folios, no han dado la razón de qué se está haciendo para obtenerlos , reprochó.