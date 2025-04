“Mientras fui secretario ejecutivo del IFE y del INE jugué mi papel de árbitro, de neutralidad… y si no, que me lo demuestren”, señaló.

–Sí, es un derecho individual, vivo de mi trabajo y no soy heredero de fortunas, respondió en entrevista.

–¿Es válido que un ex funcionario del IFE-INE busque formar un partido?, se le preguntó.

A su lado operan algunos de sus ex colaboradores en el INE, cuyos antiguos subordinados son ahora los encargados de distintas áreas sustantivas del instituto, y en algunos casos continúa la comunicación , según fuentes consultadas.

No nos prejuzguen, que nos escuchen. Lo peor que está pasando es prejuzgar, prejuiciar y no escucharnos , hablar de los buenos , de los malos .

Al entrar a la oficina de los promotores de la marea rosa, la principal oposición en la elección presidencial del año pasado, se ve no sólo la fotografía del movimiento, sino a varios ex funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), que ahora trabajan para constituir un partido político.

Optimismo de lograr el objetivo

No obstante, se muestra optimista en que conseguirán el objetivo; competirán solos en 2027, y para la próxima contienda presidencial, en 2030, pensarán su plan de alianzas.

Desde ahora advierte la importancia de evitar los errores de 2024, cuando en su opinión hubo demasiado pragmatismo, que desdibuja y confunde al electorado .

Por lo pronto, coordina la operación de un proyecto en el que también participan experimentados políticos opositores, como militantes del extinto PRD, así como especialistas y técnicos electorales de primer nivel, formados en el INE, necesarios para entender lo que tienen enfrente.

Y en esta vía de seguir en la defensa de la democracia , ya desde los días posteriores a su renuncia al INE, en marzo de 2023, ordenada por la entonces reforma electoral impulsada por López Obrador, Jacobo se alió con cinco ex funcionarios del INE para formar una consultora privada de litigios electorales (La Jornada, 21 de junio de 2023).

Ese plan lo ideó junto con Gabriel Mendoza Elvira, ex director jurídico del INE; Carlos Ferrer Silva, ex titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso; Emilio Buendía Díaz y Javier Naranjo Silva, de la oficina de la presidencia del Instituto.

Por cierto, según datos recabados, Mendoza ya no está con ellos, sino con otra organización denominada Nueva Opción Democrática que busca registro como partido.

Al contrario, Ferrer Silva, quien fue responsable de la unidad técnica, instancia que indaga las quejas y denuncias de los contendientes políticos, es representante legal de Personas Sumando en 2025 AC, cimiento del pretendido Somos México.

Esta asociación civil fue constituida el 16 de enero pasado; declaró al INE que su patrimonio está integrado de las cuotas de sus asociados , y su domicilio oficial está en la colonia San Pedro de los Pinos, otra zona bien cotizada de la capital.

Jacobo insistió que las fallas de 2024 (cuando la alianza PRI-PAN-PRD postuló a Xóchitl Gálvez) son materia prima para definir su estrategia desde este momento.