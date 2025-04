D

esde hace años reitero una convicción abordada en este espacio desde sus distintos ángulos, que puedo resumir en la frase de una colega francesa: si fuera mexicana, no facilitaría, sino incluso impediría que mis conciudadanos desertaran de su compromiso con nuestro país . Aserto que se justifica en nuestro México, porque nuestro pueblo está apegado a la tierra de sus orígenes, sus lenguas, costumbres, por supuesto, su comida y sus colores, y sus ancestros que yacen bajo el suelo que pisan y los esperan con amor. Para nuestro pueblo, emigrar es un paso doloroso de principio a fin, pregunten a sus hijos y nietos, muchos de los cuales pueden incluso participar de su nostalgia, aun si no han llegado a pisar la tierra y el terruño de sus orígenes. (Viví 36 años fuera de México y puedo afirmarlo con convicción.)

Pero, ¿para qué afirmar esto cuando México expulsa ciudadanos suyos de manera creciente, y no sólo del país, sino de las comunidades que se volvieron insostenibles con las políticas social, agraria y educativa? ¿Por qué perder ciudadanos irremplazables cuando aquí está gritando la tierra por su cuidado, cultivo y una restauración que permita ir recuperando sus cualidades naturales? Cualidades que la colonización española y luego la criolla y, hasta la fecha, la nuestra mestiza, que han ido destruyendo la riqueza natural, no sólo de la tierra, sino también los conocimientos de sus cultivadores? Porque, reconozcámoslo: los mexicanos estamos (y seguiremos) mentalmente colonizados hasta no reconocer, reivindicar y reponer en su sitio histórico el conocimiento profundo de las distintas tierras de nuestro territorio, cuyo conocimiento acaso se conserve en aquellos que expulsamos cotidianamente hacia el norte, a sufrir más discriminación (aunque pagada en dólares) como quien se quita de encima el elemento pobre, estorboso, de la familia.