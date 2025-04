Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 27 de abril de 2025, p. 19

Washington. El presidente Donald Trump reiteró ayer que los buques militares y comerciales estadunidenses deberían cruzar los canales de Panamá y el de Suez de forma gratuita, en momentos en que una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research reveló que muchos estadunidenses no están de acuerdo con los esfuerzos agresivos de su mandatario para implementar rápidamente su agenda, y que incluso los republicanos dudan de que la atención del Poder Ejecutivo haya estado en el lugar correcto en lo que va de su gestión.

Sobre los pasos navieros, Trump añadió en un post en su red Truth Social que pidió al secretario de Estado, Marco Rubio, que se ocupe inmediatamente de esta situación, y la recuerde. El Canal de Panamá atraviesa la parte más estrecha del istmo entre Norteamérica y Sudamérica, y permite a los buques desplazarse en menos tiempo entre los océanos Atlántico y Pacífico. Por esa infraestructura, cada año cruza 40 por ciento del tráfico de contenedores de Estados Unidos.

A su vez, la encuesta muestra que los estadunidenses tienen el doble de probabilidades de decir que Trump se ha centrado en las prioridades equivocadas.

Casi 40 por ciento de los entrevistados afirman que Trump ha sido un presidente pésimo en su segundo mandato, y 10 por ciento señalan que ha sido mediocre. En contraste, tres de cada 10 aseveran que ha sido excelente o bueno , mientras poco menos de 20 por ciento opinan que ha sido un gobernante promedio .

En tanto, un reportaje del diario The Washington Post reveló que los funcionarios del Departamento de Justicia que se encargan de la distribución de subvenciones están intercambiando ideas sobre formas de limpiar los campamentos de personas sin hogar y aumentar la hospitalización involuntaria de personas con enfermedades mentales en todo el país.

El medio señaló que este hecho se trata de la última señal de que la administración Trump está avanzando en sus promesas de retirar de manera más agresiva a las personas sin hogar de los espacios públicos, de acuerdo un correo electrónico que el Post tuvo a la vista.