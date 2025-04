Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 27 de abril de 2025, p. 17

Moscú. Tras reunirse este sábado en el Vaticano con su colega de Ucrania, Volodymir Zelensky, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó de nuevo en su red Truth Social al titular del Kremlin, Vladimir Putin, y lo amenazó con aplicar nuevas sanciones contra Rusia porque: la situación me hace pensar que él (Putin) tal vez no quiere detener la guerra .

Esta vez, Trump, ya que los detalles cuentan, mencionó al gobernante ruso por su apellido y ya no se refirió a Vladimir , como en su crítica anterior de hace unos días por el bombardeo de Kiev: “Putin no tenía ningún motivo para lanzar misiles contra zonas civiles, poblados y ciudades en los días recientes. Me hace pensar que él (Putin) tal vez no quiere detener la guerra, que sólo me está haciendo el juego y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través del ‘sector bancario’ o de ‘sanciones secundarias’? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!”

El momento en que Trump subió su mensaje a Internet hizo pensar a analistas que no quedó satisfecho con el reporte que le presentó su enviado especial, Steve Witkoff, tras reunirse el viernes con el mandatario ruso.

Lo único que informó el Kremlin es que Putin y Witkoff hablaron de la posibilidad de reanudar las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania , es de suponer que se refería a las que se dieron en marzo de 2022 en Estambul.

A la vez, hacen notar, el Kremlin no dijo que acepta la llamada oferta final de Trump, sino que es necesario discutir detalles esenciales de la iniciativa del republicano, y la paciencia del presidente estadunidense podría estar llegando a su límite, aparte de que su propuesta, en la versión original, no puede llevarse a efecto por la negativa de Ucrania a reconocer de jure que Crimea pertenece a Rusia, y tendrá que incorporar elementos del planteamiento que elaboraron de manera conjunta, el 17 de marzo anterior, Kiev y sus aliados europeos.

Después de la dura crítica del gobernante estadunidense, el vocero ruso, Dimitri Peskov, expuso a los reporteros de la fuente presidencial: “durante la conversación con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, Vladimir Putin declaró que ‘Rusia está lista para reanudar el proceso de negociaciones con Ucrania sin condiciones”, mensaje que Putin ha dicho en reiteradas ocasiones. Rusia sostiene, aunque no lo declaró ayer Peskov, que la parte que no está lista es Ucrania porque, a su juicio, no ha derogado el decreto que prohíbe negociar con Putin, así como un largo etcétera de impedimentos desde el punto de vista ruso; aparte de que la oferta final de Trump, antes que nada, plantea cesar hostilidades de inmediato, lo cual no parece entrar en la estrategia de Rusia por ser precisamente lo que criticó ayer el inquilino de la Casa Blanca.

Para el Kremlin, las noticias principales de este sábado no provinieron de Roma, Italia, sino que son el fin de la operación para liberar por completo la región rusa de Kursk, invadida por tropas ucranias en agosto del año anterior, y la detención de un presunto sospechoso implicado en el asesinato del general Yaroslav Moskalik.