Sus fans se mostraron como los más ruidosos, ya que entonaron cada estrofa, frase o gesto que la creativa neoyorquina ha propuesto.

Alabaron cada una de sus canciones y elevaron la energía del recinto de Iztacalco a un plano casi superior.

Gaga, personaje de la cultura popular mundial más allá de la música, ofreció su teatralidad sonora hecha de un equilibrio bizarrez y sentimentalismo.

El conjunto coral de miles de voces se unió a la detonación de la oriunda de Manhhatan para explotar en un caos o alboroto.

Se escucharon Bloody Mary, Abracadabra, Judas, Garden of Eden, Poker Face, Perfect Celebrity, Disease, Paparazzi, Alejandro y How Bad do you Want me, con la que se sentó al piano.

La energía como un sampler emanó el aroma de la histeria general que sólo ella puede generar, muestra de entregarse ante quien ha terminado de definir su personalidad: sus seguidores y su sustancia, con una vibe (palabra del argot juvenil para decir que alguien tiene onda) indescifrable.