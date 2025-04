Gracias al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, los ingresos fiscales podrían desplomarse más de 10 por ciento este año debido a una implementación y un cumplimiento más débiles. La reducción de unos 50 mil trabajadores del IRS supondría 2.4 billones de dólares de ingresos no percibidos ( https://t.ly/NsvU6 ) en los próximos 10 años, comparado con el aumento proyectado de 637 mil millones de dólares en virtud de las disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación que pretendían aumentar la plantilla del IRS. La agenda está clara: no sólo tasas impositivas más bajas para los ricos, sino también una implementación más débil.

Desde Ronald Reagan, los conservadores han afirmado que los recortes fiscales se amortizan solos al impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, no funcionó así con Reagan, ni tampoco con Trump durante su primer mandato. La investigación empírica confirma que los recortes impositivos ( https://t.ly/HnhEE ) para los ricos no tienen un impacto mensurable en el crecimiento económico o el desempleo, pero sí aumentan la desigualdad de ingresos ( https://t.ly/eirEK ) de forma inmediata y persistente. La propuesta de prórroga de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017 –los mayores recortes de impuestos corporativos en la historia de Estados Unidos– añadiría alrededor de 37 billones de dólares ( https://t.ly/Zu09D ) a la deuda nacional de Estados Unidos en los próximos 30 años, sin alcanzar el impulso económico prometido ( https://t.ly/T7seT ).

En un mundo en el que el capital y los individuos ricos pueden cruzar libremente las fronteras, la cooperación internacional es la única forma de que los gobiernos garanticen que las empresas multinacionales y los ultrarricos tributen de forma justa. En este contexto, interrumpir la puesta en marcha (https://t.ly/Jraen) de la recopilación de datos sobre los propietarios reales, tolerar los mercados de criptomonedas que favorecen el anonimato y abandonar el proceso (https://t.ly/S_afu) para concluir una nueva convención fiscal de las Naciones Unidas y un impuesto mínimo global revelan un patrón deliberado: desmantelar los marcos multilaterales destinados a combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. La pausa (https://t.ly/e430k) en la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero indica que a Estados Unidos ya no le importan ni siquiera los sobornos y los chanchullos.

Lo que estamos presenciando es un aparente intento por parte de Trump, Musk y sus compinches multimillonarios de forjar un tipo de capitalismo modelado según las zonas ilícitas del mundo offshore. No es sólo una revuelta fiscal; es un ataque sin cuartel a cualquier ley que amenace la acumulación extrema de riqueza y poder.

En ninguna parte esto es más evidente que en su abrazo de las criptomonedas. La explosión de bolsas de criptomonedas (https://t.ly/A9SCN), casinos en línea y plataformas de apuestas no lo suficientemente regulados ha impulsado la economía ilícita global (https://t.ly/CU0Rk). Bajo el gobierno de Trump, el Departamento del Tesoro ha levantado las sanciones y regulaciones sobre las plataformas que complican las transacciones. Trump incluso ha firmado una orden ejecutiva para establecer una reserva estratégica de criptomonedas y ha celebrado la primera cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca (https://t.ly/12lNV). El Senado de Estados Unidos siguió su ejemplo, eliminando una disposición que les habría exigido a las plataformas de criptomonedas identificar a los usuarios y brindar información sobre ellos.

Trump, que emitió una polémica moneda meme y pronto podría lanzar un videojuego basado en criptomonedas a imagen y semejanza del Monopoly , ha instalado a un experto en criptomonedas al frente de la Comisión de Bolsa y Valores. Paul Atkins es miembro de un grupo político que aboga por los criptoactivos y los sistemas financieros no bancarios.

Las criptodivisas se basan en una cosa: el secreto. Tenemos monedas perfectamente buenas: el dólar, el yen, el euro y otras. Y tenemos plataformas comerciales eficientes para comprar bienes y servicios. La demanda de criptomonedas surge del deseo de ocultar dinero. Las personas implicadas en actividades indignas, como el lavado de dinero y la evasión y elusión impositiva, no quieren que lo que hacen se pueda rastrear fácilmente.

El resto del mundo no puede quedarse de brazos cruzados. Hemos visto que la cooperación mundial puede funcionar, como demuestra el impuesto mínimo global de 15 por ciento sobre las ganancias de las multinacionales, que hoy están introduciendo más de 50 países. Al interior del Grupo de los 20, el consenso forjado el año pasado bajo la conducción de Brasil exige que los multimillonarios paguen lo que les corresponde.

Estados Unidos se ha distanciado de los acuerdos internacionales, pero, paradójicamente, la ausencia de su diplomacia puede contribuir a fortalecer las negociaciones multilaterales para lograr un resultado más ambicioso. En el pasado, Estados Unidos exigía que se debilitara un acuerdo (normalmente, para beneficiar a uno u otro interés especial), pero al final se negaba a firmarlo. Esto es lo que ocurrió durante las negociaciones de la OCDE sobre la fiscalidad de las empresas multinacionales. Ahora, el resto del mundo puede poner manos a la obra para diseñar una arquitectura fiscal global que sea justa y eficiente.

Abordar la desigualdad extrema a través de la cooperación internacional y de instituciones inclusivas es la alternativa real al autoritarismo creciente. El autoaislamiento de Estados Unidos crea una oportunidad para reconstruir la globalización sobre bases verdaderamente multilaterales: un G-menos-uno para el siglo XXI.

Joseph E. Stiglitz, ex economista en jefe del Banco Mundial y ex director del Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos, es profesor de la Universidad de Columbia, premio Nobel de Economía y autor, más recientemente, de The Road to Freedom: Economics and the Good Society (W. W. Norton & Company, Allen Lane, 2024).

Copyright: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org