Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 27 de abril de 2025, p. 14

La financiera Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came), que desde hace dos meses no ha entregado información a los reguladores y tampoco responde al llamado de sus ahorradores, cuenta con derecho de audiencia y puede ejercer medios legales de defensa ante otras instancias , aseguró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La Comisión está supervisando y actuando en el marco de la ley, pero la entidad cuenta con el derecho de audiencia, y, en su caso, podría ejercer medios legales de defensa ante otras instancias, como, por ejemplo, acudir al Poder Judicial, éste último próximo a renovarse como es de todos conocido , de acuerdo con una comunicación de la CNBV enviada a La Jornada.

Came no proporciona información financiera desde enero a las autoridades, hizo cambio de oficinas y sus clientes no pueden acceder a sus recursos. En sus líneas de contacto contesta una grabación que dice que sus accionistas y personal trabajan con especialistas para evaluar la situación financiera y definir las alternativas a seguir .

Unas decenas de clientes de Came que temen por sus recursos acudieron a las oficinas de la CNBV al sur de la capital este jueves para pedir información y sostuvieron una reunión con funcionarios.

En la comunicación enviada a este medio, firmada por Eugenio Laris González, vicepresidente de supervisión de banca de desarrollo y finanzas populares de la CNBV, se indicó que el organismo no ha intervenido legalmente a la financiera Came.