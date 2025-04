Volví a tener el mismo problema de ayer, pero logré reponerme. Busqué sentirme más confortable en el campo y disfrutar en lugar de presionarme y creo que funcionó. La ventaja es mínima por lo que tengo que jugar mucho mejor mañana (hoy) , dijo el jugador, quien embocó un eagle, seis birdies y tres bogeys.

Latinoamérica levantó la mano en el segundo día de actividades con Joaquín Nieman de Chile, quien se ubica en el tercer lugar con -10.

“He tenido algunas buenas semanas en los greens porque son un poco complicados. Todo el campo se inclina en una dirección y los greens en otra. Es un poco engañoso, pero siento que ya me estoy adaptando”, comentó el andino.

El mexicano Carlos Ortiz ocupa el octavo sitio con -6, mientras que el también anfitrión Abraham Ancer soportó un poco mejor la altura y ascendió al puesto 30.

Sería increíble ganar en casa frente a mi gente después de tanto tiempo de no jugar aquí. Me siento bien luego de dos rondas, pero no he jugado lo suficientemente bien para acercarme más a los líderes , opinó Ortiz.

El español Jon Rahm y el inglés Tyrell Hatton están cerca de los líderes, con tarjetas en -9 y -8, respectivamente, con aspiraciones para el campeonato mexicano.

En el torneo por equipos, Ripper GC se mantiene a la cabeza con -24 en su acumulado luego de dos días, seguido por Crushers GC con dos golpes menos y un combinado de Torque GC de puros jugadores latinos (Niemann y Ortiz entre ellos), que con un -19 general buscarán la victoria este domingo ante el público mexicano.