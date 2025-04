Muchos niños no saben que nuestros antepasados tenían instrumentos musicales que se usaban para celebrar, sanar y contar historias. Queremos que los conozcan, los fabriquen y luego los escuchen en vivo , añadió Saldierna.

Antes lo llamábamos Festival del Día del Niño y la Niña. Hoy preferimos llamarlo Festival de las Infancias, como una reivindicación cultural y artística que no infantiliza, sino que dignifica.

Se trata de un acto cultural con sentido, que reconoce a los pequeños como protagonistas, y no como público decorativo.

A las 16 horas, se presenta la obra de teatro Guille y el nahual, historia que fusiona aventura con cosmovisión ancestral, a cargo de la compañía Tribu Producciones en la Plazuela Ruth Rivera. La jornada culminará a las 18 horas con un concierto del grupo Jammy, diseñado para cantar, bailar y contagiar energía.

Pero el programa no se limita al cartel del día. Entre la arquitectura de basalto y los caminos vegetales, el Anahuacalli es más que un contenedor de objetos: es un espacio simbólico que invita a habitar el presente con memoria.

Tenemos una reserva ecológica viva. Eso nos permite trabajar desde la experiencia, desde el cuerpo, desde la tierra. No es un museo donde sólo se va a mirar. Aquí se toca, se huele, se imagina, se corre.

Además, Saldierna insistió en que cada actividad dialoga con la identidad del lugar: “Todo está pensado desde lo que somos. Las ranas no son decoración: eran queridas por Rivera. Los instrumentos prehispánicos no son adornos: son la música del pasado que sigue viva. Los nahuales no son mitos muertos: son preguntas abiertas que siguen vibrando.

“El festival se convierte así en una celebración del derecho a la cultura, pero también en una invitación a imaginar futuros posibles a través del arte, la convivencia y la escucha. Porque ‘las infancias’ no son un tema, sino una presencia. Hay quienes hacen cultura para adultos y creen que hacer cultura para niños es sólo bajar el volumen. Nosotros creemos lo contrario: hay que subir el volumen, complejizarla, ponerle sentido, color y raíz.”

La segunda edición del Festival de las Infancias se realizará hoy en el Museo Anahuacalli (Museo 150, colonia San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán).

Se recomienda llegar temprano, llevar agua, curiosidad y muchas ganas de moverse.