Domingo 27 de abril de 2025, p. 23

Erika Torbellín, madre del estudiante Erick Leonardo Terán Torbellín, de 13 años, presentó dos denuncias penales en el estado de Morelos y la Ciudad de México en contra de quien o quienes resulten responsables y de las autoridades educativas de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Santa María la Ribera, por el fallecimiento de su hijo tras participar en un campamento organizado por esa escuela particular en la ciudad de Cuautla.

La joven madre relató que el 23 de abril entregó a su hijo en perfectas condiciones, no estaba herido, no estaba lastimado , porque viajaría al campamento del que regresaría el viernes 25 de abril a las 18 horas.

Sin embargo, a las 14 horas de ese día recibió una llamada de la teniente Angélica Echeveste para decirme que mi hijo estaba un poquito mal, que nada más tenía un poquito desnivelados sus signos vitales, pero nada de qué preocuparse .

Al llegar al hospital en Cuautla, me topo con la noticia de que mi hijo está muerto, llegó sin signos vitales; le hicieron reanimación, pero no tuvo éxito. Es un niño de 13 años a quien todos los niños testigos del campamento vieron cómo la capitana Mariana arrastró por casi 10 minutos por todo el suelo, entre las piedras, y toda su ropa que traía llena de tierra .

Entrevistada mientras velaban al pequeño, aseguró que “el capitán Juan Carlos Carrera Saavedra es el director y responsable que tendría que estar aquí dando la cara; todo lo que me decía que es que solamente le dio un golpe de calor, que se desmayó, que no había dicho que se sentía mal, cuando aquí todos los niños, que son más de 20, refieren que mi hijo tenía un día quejándose y no le hicieron caso ni le aplicaron los primeros auxilios, solamente vieron que el último día se desplomó y perdió la vida.

Mi hijo tiene las vísceras destrozadas, casualmente les pegaban en el abdomen, se supone que se iban a divertir, que llevaban hasta trajes de superhéroes o de algún personaje que ellos quisieran, que admiraran . Ella compró para su hijo el de Luffy, un personaje del ánime japonés One Piece.

En ese plantel castigan