El complemento que paga el Fondo de Pensiones para el Bienestar es únicamente para igualar el último sueldo de base tabular que tenía el trabajador un año antes de tramitar su retiro por vejez o cesantía. En consecuencia, no todos los trabajadores serán apoyados o complementados con la misma cantidad de dinero para alcanzar el tope de 17 mil 354, que impone como límite superior el fondo. Todos aquellos trabajadores, cuya pensión Afore resulte superior a 17 mil quedan excluidos del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Como es un estrecho traje a la medida para una sola generación (ignorando todas las demás), también quedan excluidos todos quienes no estén en cuentas individuales IMSS-Issste, así como todos los trabajadores de los institutos estatales de salud y seguridad social.

Por su propio decreto constitutivo, el Fondo de Pensiones para el Bienestar procura y no garantiza una pensión, y esto, sólo hasta donde alcancen sus magros e inestables recursos que, a mediano/largo plazo enfrentarán severos y crecientes compromisos pensionarios.

Al señalarse que el magisterio, con salarios de 16 mil pesos, está cubierto por el Fondo de Pensiones para el Bienestar sólo se confirma su bajo nivel salarial y que con 16 mil pesos es imposible invocar una pensión digna después de 28 años de servicio.

La presidenta Sheinbaum señaló: Pero escúchenme, esta abrogación (la de la Ley Calderón-Beltrones-2007) sería peor que este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Yo estoy en el régimen del décimo transitorio (de la ley neoliberal 2007), y lo que va a tocar para las personas en el décimo transitorio sería incluso menor que lo que significa el Fondo de Pensiones para el Bienestar (La Jornada, 30/35). Y eso, ¿cómo? El decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar no lo establece.

Las promesas incumplidas del ex presidente AMLO sobre la seguridad social de los servidores públicos del Apartado B no pueden extenderse otro sexenio. La invocación de la presidenta Sheinbaum sobre las limitaciones presupuestales que enfrenta es absolutamente insuficiente frente a la magnitud y profundidad del reclamo popular.

Como patrón de todos los trabajadores al servicio del Estado, ella debe diseñar una alternativa estructural ubicando los recursos que reclama la adecuada seguridad social del Apartado B. Si no trabaja sobre la camisa de fuerza neoliberal (intacta) de la Ley-Calderón-Beltrones-Issste-2007, no habrá pensiones dignas-justas y seguirá habiendo parches con creciente costo fiscal para el Estado. No se corrige, sino que se parcha con bajas pensiones y ganancias para las Afore. Se sigue metiendo dinero bueno al malo.

Hay combinaciones viables para emplear los recursos disponibles obteniendo mejores pensiones. Lo que se requiere hoy es diseñar, desde la presidencia de la República, una nueva Ley-Issste-2025 que plasme el México actual y se atreva –como hicieron los tecnócratas neoliberales de Calderón-Beltrones en 2007– a estampar el país que somos en 2025. En caso contrario, los parches seguirán siendo parches y las pensiones muy bajas. Nunca dignas .

Como patrón del Apartado B, la presidenta puede superar parches –actuando estructuralmente con los recursos requeridos– atendiendo así el profundo reclamo popular frente a una intacta y neoliberal Ley-2007.

* UAM-X