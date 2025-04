Pero ex funcionarios y académicos distinguidos lograron que Ávila Camacho y Torres Bodet, en enero 1945, cambiaran la ley orgánica, y el rector y funcionarios fueron restituidos como el poder dentro de la universidad y del consejo, y los estudiantes se convirtieron en simple e irrelevante minoría política. Casualmente, un mes después, se creó el Tribunal Universitario, y aunque se diga que juzga por igual a todos los que cometen una falta, ha tenido como función importante sancionar, sobre todo, a estudiantes.

Es desmedido aprobar más vigilancia y sanciones. Ya ejercen un poder ilimitado para observar y, obviamente, identificar a quienes sancionar, ¿darles más? Absurdo, también, porque en ambos casos parece prevalecer la idea de que si todo el aparato de vigilancia y sanciones no ha funcionado, entonces hay que crear más custodia y más sanciones, pero entonces se da el caso de que por tanto vigilar se colapsa por ineficiencia el propio sistema. Un caso lo ilustra. Un estudiante es salvajemente golpeado en la UAM-X, pero los cientos de cámaras no lo registran (episodio que provoca un paro fulminante de una comunidad indignada). Esto, sin embargo, ya no importa para nada porque, cuestionadas, las autoridades admiten que en realidad nadie vigila las 436 pantallas. Ellas solas observan por su cuenta y, corrigiendo a Foucault, hay que vigilar y vigilar. Mucho más efectiva e inmediata fue la intervención de otros estudiantes.

Finalmente, la inédita coincidencia de movimientos en estos pasados días abre la oportunidad de coordinarse y profundizar desde ambas instituciones. Además, es contraproducente ir contra la inseguridad sin al mismo tiempo cuestionar el esquema de poder institucional, que ahora se muestra obsoleto e inadecuado. Mejor es adoptar medidas que creen un poder alterno de estudiantes y trabajadores aliados, y a partir de éste hacer demandas concretas. Está en crisis la idea de que todo funciona mejor si todo el poder está en las alturas; ahora es claro que no puede garantizar ni la seguridad ni el cumplimiento de acuerdos firmados en la UAM (sobre profesores temporales y seguridad) ni –en la UNAM– garantizar una buena y accesible alimentación a estudiantes. Pero desde hace mucho se pudo en la UAM-X que haya desayuno y comida subsidiados. A mediodía: caldo, arroz, guisado, tortillas, vegetales, frijoles y postre, todo por 12 pesos, y mesas y sillas para cientos. Buen provecho.

* UAM-X