P

or tercer año consecutivo, un grupo de buscadoras de origen centroamericano recorrerán parte de este país en el que perdieron la huella de sus hijos. El grupo llegó a México con las mochilas cargadas de esperanza, porque ni las fronteras, la burocracia ni la indiferencia han desanimado a las familias a continuar la búsqueda de sus seres queridos. Ana Enamorado, hondureña radicada en México, donde se encuentra desparecido su hijo Oscar Antonio desde hace más de 15 años, tiene un liderazgo natural, no descansa y transmite una energía vital para no desfallecer en cada intento.

Al frente de la Red Regional de Familias Migrantes, Enamorado anunció la Tercera Brigada Internacional de Búsqueda Tejiendo rutas , que tiene el objetivo de recabar información sobre el paradero de los jóvenes migrantes desaparecidos en territorio mexicano, ejerciendo su derecho de participar activamente en las búsquedas. Sonora, Tamaulipas, Baja California y Ciudad de México son los estados que recorrerán esta semana.

Esta brigada es particularmente esperanzadora, pues al parecer dos de las familias hondureñas que viajan con el grupo cuentan con posible información sobre sus hijos. Cada pista cuenta para estas seis madres y un padre que permanecerán en territorio mexicano hasta el 13 de mayo. Aquí las agarrará el 10 de mayo, fecha que para ellas se ha convertido en un día emblemático de su lucha, pues si para una madre mexicana es terriblemente dolorosa la desaparición de su hijo o hija, para las madres centroamericanas la angustia se recrudece al buscar en un país distinto al suyo, sin conocer el territorio ni personas que puedan auxiliarlas. Por eso la Red creada por Ana Enamorado resulta un acompañamiento fundamental.