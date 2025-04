Ap, Afp, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 26 de abril de 2025, p. 17

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que no tiene intención de recurrir a vacíos legales para presentarse a las elecciones para un tercer mandato, ilegal según los términos de la Constitución estadunidense, y decidió dejar el tema en pausa, pese a que su sitio web vendió gorras con el lema Trump 2028 .

No creo en vacíos legales , esgrimió el mandatario durante una entrevista con la revista Time, y se centró en su mandato actual, pero dijo que no ha contemplado aún esta idea a pesar de que está inundado de peticiones, además, aseguró que estoy haciendo un buen trabajo, mi estado físico es genial y he aprobado mi examen cognitivo .

La única manera de que el magnate conserve el poder tras dejar el cargo en 2028 sería convencer al Congreso de que enmiende la Carta Magna; sin embargo, requeriría una supermayoría de apoyo (o dos tercios) en ambas cámaras del Congreso y, posteriormente, la ratificación de tres cuartas partes de los estados.

No sé absolutamente nada de ello , manifestó Trump sobre esta posibilidad al tiempo de añadir que sí discutió con su círculo interno vacíos legales bien conocidos , sin dar más detalles.

El magnate aseguró que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), que dirige el magnate tecnológico Elon Musk, está acumulando información confidencial sobre los estadunidenses porque queremos detectar el desperdicio, el fraude y el abuso, y queremos reducir nuestros costos . Afirmó que los migrantes en Estados Unidos son gente que es muy peligrosa que te matarían si vas caminando por la calle y después ni siquiera pensarían en ello .

Sobre la disputa nuclear con Irán, el presidente estadunidense sostuvo: vamos a llegar a un acuerdo , y aseguró que si no alcanzan un trato con Irán, Washington liderará un ataque conjunto con Israel.

China niega negociación