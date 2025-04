H

ace tiempo no me entusiasmaba una película por su audaz hibridación degéneros e inventiva. Me refiero a Pecadores, quinto largometraje del cineasta afroamericano Ryan Coogler, y una exuberante mezcla del cine de gánsteres, el horror y el musical, narrada a ritmo de blues y de una forma desenfadadamente excesiva, pues ese es el chiste.

En su primera película, desde su ópera prima Fruitvale Station (2013), Coogler se ha alejado de las franquicias –como la exitosa Pantera Negra (2018)– para narrar las aventuras de dos hermanos gemelos, conocidos simplemente por los apodos de Smoke y Stack (ambos interpretados por Michael B. Jordan con sutiles cambios), veteranos de la primera guerra mundial que han hecho su fortuna en el ámbito del hampa de Chicago, y han vuelto a su natal Clarksdale, en el Delta del Mississippi, en 1932 para establecer un llamado juke joint. (Los subtítulos lo traducen como cantina, pero es más que eso).

Para su empresa, los hermanos han comprado un aserradero, propiedad de miembros del Ku Klux Klan y contratado a su primo Sammie Moore (el promisorio Miles Caton), quien ha heredado una valiosa guitarra bluesera, al virtuoso de la armónica Delta Slim (Delroy Lindo), a la pareja china formada por los Chow (Helena Hu y Yao) para hacerse cargo de la comida y al enorme Cornbread (Omar Miller), para fungir de portero y sacaborrachos.

Smoke, Stack y Sammie tienen también a mujeres que los desean: el primero tiene a su mujer Annie (Wunmi Mosaku), oriunda de Louisiana y practicante de magia. Stack coquetea con Mary (Hailee Steinfeld), quien, aunque blanca y casada, tiene un historial romántico con el hermano. Y Sammie está prendado de la fogosa Pearline (Jayme Lawson), también casada, pero enamorada del blues.

Todos esos personajes interactúan en la candente inauguración del juke joint. El lugar se llena de trabajadores de las plantaciones, dispuestos a bailar, embriagarse y, en general, a pasarla de poca madre. Con lo que nadie contaba era con la llegada del irlandés Rennick (James O’Connell) quien, entre otras cosas, es un feroz vampiro.