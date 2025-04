Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Sábado 26 de abril de 2025, p. 6

En la era de la inteligencia artificial (IA) y los efectos visuales de alto nivel, los cineastas emergentes del país enfrentan un dilema: desarrollar su talento en México con recursos limitados o migrar a países con mayor acceso a tecnología y financiamiento. La pregunta es inevitable: ¿la IA representa una oportunidad para potenciar el talento nacional o un desafío que amenaza con provocar una fuga de creativos?

En entrevista con La Jornada, el especialista mexicano Freddy Chávez, director creativo de IA e Innovación en Boxel Studio, considera que: Lo que está pasando en cuanto a la IA es la democratización de esas herramientas. Hasta hace unos años eran privilegiados en algunos países quienes tenían acceso a estas tecnologías; ahora se ha abierto y es igual para todos. La IA será muy importante para el talento en México, específicamente en el cine y el audiovisual; los estudiantes o gente de bajos recursos tendrá acceso a estos avances sin tener que salir del país .

Chávez ha participado en las series Superman y Lois y The Mandalorian, ha trabajado con Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, y es una voz clave para entender cómo la IA transforma la narrativa cinematográfica y qué necesita México para convertirse en un referente tecnológico en la industria.

Explica que desde hace 20 años empezó a trabajar en el extranjero porque: En ese entonces no había este tipo de especializaciones para el cine en México; estuve estudiando efectos de maquillaje, digitales e IA. No creas, no la tuve fácil; ahora he visto cómo ha progresado la tecnología y el acceso a ella. Algo que democratizó la IA y otras herramientas fue la pandemia, porque los estudiantes y profesionales que se dedicaban a esto no podían estar de forma presencial, y eso les permitió trabajar remotamente. Para México fue algo muy positivo; yo vi a muchos más artistas en el país trabajando para compañías internacionales sin tener que viajar al extranjero. Ahora que ya vivimos en normalidad, se quedó el protocolo de trabajo a distancia .