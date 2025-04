No he querido conformarme. Desde niña pude haber tirado la toalla, hubiera sido lo normal, pues no había liga ni tampoco infraestructura, pero decidí no rendirme. Ante todo, estoy tranquila porque sé que soy una mexicana exitosa , señaló en plática con La Jornada.

–¿En medio de tantos éxitos, cómo tomas no ser convocada por la selección mexicana?

–Ya no me gusta hablar de ese tema, ya he dicho todo. Mi mejor manera de hablar es en la cancha, al final ya no es a mí a quien le deben de preguntar sino al entrenador, quien ha dicho algunos argumentos poco congruentes. Si no se me quiere ocupar ahí, no pasa nada, seguiré trabajando y estando donde valoren mi trabajo, sostuvo.

Ese momento en el que debe leer el juego del adversario para dirigir el esférico a las redes es cuando queda más claro el porqué la ariete prefiere mirar hacia las metas que recaen en su propio desempeño y no en las decisiones ajenas.

Falta de apoyo en cuestiones básicas

Sin embargo, como referente internacional, está consciente del poder de su voz. Así, habla sobre las carencias que enfrentan compañeras de otros clubes en la Liga Mx, torneo en el cual aún son pocos los clubes que ofrecen condiciones laborales dignas a las jugadoras.

Lo ideal sería que todos los clubes apoyen y que tomen el equipo femenil con seriedad. No hablo sólo de los sueldos, sino de lo básico, como instalaciones, servicios médicos y cuerpo técnico adecuados. Sé que no es fácil y todo esto va a tardar .

El objetivo que aún queda pendiente para Charlyn es ser campeona en México, su propia tierra, con Tuzas, con el cual ya ha disputado dos finales sin éxito. Una tercera revancha ha comenzado esta semana, por lo que enfrentará este sábado a Atlas en el partido de vuelta de cuartos de final, donde la serie está empatada a uno.