Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Sábado 26 de abril de 2025, p. 9

El estadunidense Bryson DeChambeau, el gran científico del golf, conocido por su formación universitaria en física y su enfoque empírico del deporte, se colocó como líder provisional en la primera ronda del LIV Golf México que se lleva a cabo en el Club Chapultepec.

Con una tarjeta de 63 golpes, 8 bajo par, el jugador conquistó el campo capitalino que, por primera vez, recibe una etapa de la gira apoyada por Arabia Saudita.

Desde que estuve en el Masters de Augusta comencé a corregir algunas cosas. Me he sentido muy bien desde entonces y en días anteriores me preparé para estar aquí , dijo DeChambeau.

El capitán de los Crushers llegó como uno de los favoritos a nuestro país y demostró su calidad con una sólida actuación. El público mexicano es gente maravillosa, te apoyan durante todo tu recorrido, aunque no seas el anfitrión , agregó el campeón del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024.

DeChambeau inició su recorrido con un eagle en el hoyo dos. Posteriormente, firmó birdies en el 7 y 12. Tras un bogey en el 15, cerró con tres birdies más lo que lo encaminaron a la victoria provisional.