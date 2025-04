Fabiola Palapa Quijas

Sábado 26 de abril de 2025, p. 3

La maestra y coreógrafa Rossana Filomarino, quien celebra 80 años de vida y 60 de trayectoria artística este 2025, será aceptada hoy como Miembro de Número de la Academia de Artes en el rubro de Artes Escénicas.

En entrevista con La Jornada, la bailarina habló sobre este reconocimiento y su visión de la danza como una disciplina artística que debe ser propositiva y consciente de la sociedad.

Es un gran honor la invitación que me hizo la Academia de Artes para ser miembro de número, porque es una institución donde han estado personas increíbles de la cultura mexicana; me siento realmente muy honrada de poner un granito de arena en la institución.

Creadora de más de 70 coreografías entre ellas Migrantes, Sol de viento, A mis soledades voy y Los jardines del alma, la maestra Filomarino considera que la danza debe ser “propositiva, útil a la sociedad, que brinde una visión y comparta con el espectador un enfoque de la realidad.

“Siempre he dicho que un espectador que se va tocado por una obra artística, de danza o música, es un mejor ser humano; entonces, queremos construir seres humanos más sensibles a todo su entorno, eso construye poco a poco −es la gran esperanza− una mejor sociedad.”

La fundadora de la compañía DramaDanza en 1991 reconoció que el arte y la ciencia son los dos grandes motores de la humanidad, y eso siempre ha sido así, y, por más que quieran negarlo, siempre existe.

En su opinión, la danza es un acto casi ritual que puede ofrecer una nueva visión de la realidad y promover la sensibilidad y la conciencia en el espectador.

Filomarino ha dedicado su vida a la danza y ha dejado un legado importante en la cultura mexicana. Para celebrar su carrera artística y cumpleaños 80, instituciones como las universidades Nacional Autónoma de México y de Xalapa realizarán algunas actividades. La maestra también participará con su hijo, Rodrigo Castillo Filomarino, en la quinta edición del espectáculo Compositores emergentes.

Poseedora de una trayectoria profesional ininterrumpida, Filomarino es una de las figuras más sólidas de la danza contemporánea en nuestro país. “Nunca he dejado de trabajar; lo menos que he trabajado ha sido en años recientes, y no por gusto, sino por la situación en los trabajos de gran formato que hago, son muy costosos.