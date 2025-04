Stella Calloni dijo que “la colonización empieza con el lenguaje. Te lo roban. Ante este asalto al lenguaje podemos hacer algo; por ejemplo, en este libro ese tiempo entre los personajes que permite avanzar sobre la historia de ambos; es decir, la historia más completa y, sobre todo, sacando del bronce a nuestros héroes y caudillos, porque los convertimos en seres tan perfectos que parece que no tuvieran sentimientos, ni errores ni amores.

La narradora de 89 años refirió que en este momento también estamos en una lucha similar y hay mucha más respuesta en el interior del país. El concepto de patria y nación hoy día se está cayendo a pedazos, porque hay una destrucción marcada de todo lo que fue la cultura, la memoria histórica para que los pueblos no tengan en qué sostenerse y son vaciados de la conciencia .

El mundo está pegando un cambiazo y nosotros tenemos que salvar como sea la memoria histórica, la belleza de nuestro lenguaje y nuestra capacidad de resistencia que surge a través de todas estas historias. Por ejemplo, si vos lees a Jorge Amado, el escritor brasileño, es hoy de una vigencia extraordinaria, porque ha contado la historia de un Brasil que se desconocía, donde una rebelión de la población negra duró un siglo en las montañas.

Ese cúmulo maravilloso de relatos, continuó la periodista, que nosotros hemos encontrado para una resistencia orgánica, organizada, acompañada por la belleza. Nuestro continente ha demostrado haber resistido no sólo los 500 años aquellos, sino estos 200 de las repúblicas nuestras, si no, no nos hubieran puesto dictaduras, porque seríamos colonias riquísimas, con pueblos muy pobres, que es lo que están intentando hacer ahora nuevamente .

Stella Calloni se inclinó muy temprano por la poesía, aunque también colaboraba en revistas de política internacional, por su interés en movimientos de distintas partes, sobre todo en África, que vivía un importante periodo de descolonización.

Ya con publicaciones poéticas, cuando se mudó a Buenos Aires se inclinó por el periodismo, porque consideraba que los medios de comunicación no decían toda la verdad de lo que estaba sucediendo. Sólo colaboraba con revistas y diarios que planteaban una búsqueda de la verdad en la información , refirió la autora.

En 1970 fue muy importante para ella la cobertura de los comicios en Chile: donde Salvador Allende se convirtió en el primer presidente socialista que llegó al poder por una elección. A partir de esta fusión extraña en mi vida entre la poesía y la tarea periodística, había momentos en que ambas chocaban .

La literatura fue quedando relegada, y vivió experiencias en Centroamérica, en el periodo de las dictaduras; he vivido prácticamente toda mi vida en dictadura, desde que derrocaron el gobierno del general Juan Domingo Perón aquí. Fue una vida bastante complicada, pero seguí haciendo poesía .

Dos de sus publicaciones más recientes son Mujeres de fuego: Historias de amor, arte y militancia (2016), con entrevistas y relatos biográficos sobre Manuela Sáenz, Frida Kahlo y Rosario Castellanos, y su antología poética Donde baila la tierra (2019), en el que reunió textos publicados en ediciones de Argentina, Panamá, Colombia y otros sitios.

En la actualidad, prepara un libro de entrevistas que reunirá charlas con personajes como Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis y Eduardo Galeano, en quien ve a un escritor importante porque “va construyendo una historia de América Latina y del mundo en las relaciones de diferencias, de luchas y, también, de rescate de la palabra, porque el proyecto de recolonización también se ha apoderado del lenguaje.