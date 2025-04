L

a noticia que arrebató los titulares del lunes 21 de abril fue la muerte del papa Francisco. Si bien no podría catalogarse como sorpresa, pues desde hace un mes su santidad se encontraba convaleciente, sí provocó una consternación a lo largo del mundo.

La humildad, el amor al prójimo y la empatía con que se acerca a todos logró tocar el corazón de quienes llegaron a criticarlo y condenar sus acciones. Por ejemplo, ¿cómo olvidar las fuertes declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, quien afirmó que el Papa era el representante del maligno en la Tierra ? Aunque esa no fue su única intervención contra el pontífice, tras su muerte publicó un sensible mensaje en X en el que afirmó: Con profundo dolor me entero esta triste mañana que el papa Francisco, Jorge Bergoglio, falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí .

Milei no ha sido el único líder alcanzado por la bondad del Papa. Mañana en la Plaza de San Pedro en Roma se vivirá una despedida histórica, ya que se ha confirmado la asistencia de Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Emmanuel Macron, presidente de Francia; Karin Keller-Sutter, presidenta de Suiza; Volodymir Zelensky, presidente de Ucrania y por supuesto, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, quienes encabezarán la delegación oficial española; entre otros dirigentes internacionales.

Es innegable que Francisco fue un ser humano que supo inspirar y guiar a la Iglesia en momentos complejos. Sobre todo fue un incansable defensor de la paz y de la esperanza. Sus constantes actos nos recuerdan que las pequeñas acciones pueden convertirse en un catalizador para lograr procesos gigantescos.

Tras su muerte, diversos actos nos han hecho recordar las verdaderas enseñanzas de Jesús, pues Francisco buscó tender puentes, escuchar con empatía, acercarse a quien lo necesitaba, clamar por la justicia y aunque en ocasiones sus declaraciones fueron atacadas él jamás se rindió y buscó continuar conciliando y allanar el camino hacia la anhelada paz que muchos deseamos.