En las conclusiones por parte de las agrupaciones, Guadalupe Aguilar, quien busca a su hijo desaparecido en Jalisco, instó a que sigamos trabajando y construyendo un México mejor; donde ya no sea normal no volver a casa, donde no tengamos que seguir buscando a nuestros hijos entre la tierra, entre huesos, entre perros. Donde no nos asesinen por buscarlos .

Dentro de las mesas de trabajo que se realizaron los últimos tres días, con jornadas de más de seis horas, los asistentes insistieron en la revisión, actualización y homologación de los protocolos de búsqueda e investigación; creación de reglamentos diferenciados y aplicarlos con perspectiva de género, así como garantías de seguridad para los buscadores.

Asimismo, expusieron la urgencia de articular bases de datos y uso de diversas tecnologías para la identificación, una política para el bienestar de las familias de personas desaparecidas y campañas de prevención que cuenten con los mismos recursos destinados a las electorales.

Entre los colectivos asistentes se encuentra el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas, la Red de Enlaces Nacionales y Serapaz, provenientes de al menos 22 estados de la República. También se presentaron las opiniones de colectivos de migrantes de países de Centroamérica.