n la entrega anterior empecé a abordar cómo describen György Márkus (GM), Janós Kis (JK) y György Bence (GB), coautores (MKB) de How is Critical Economic Theory Possible? (HCETP; 1972/ 2022), la escisión entre el marxismo occidental (nueva izquierda, NI) y la izquierda reformista de Europa Oriental, que puede sintetizarse, aunque a riesgo de simplificar en la dicotomía antimercado y promercado en el socialismo (SCL). Añaden que a veces los economistas de Europa Oriental (EO) descubren la racionalidad de los mecanismos de mercado con un entusiasmo sorprendente que refuerza su percepción de que las reformas son la restauración del capitalismo. Del otro lado, en EO, confirman las sospechas que la NI es sólo un refrito de la tradición dogmática. MKB continúan diciendo que el debate sobre la teoría económica ha estado dando vueltas sobre el mismo punto por cerca de 100 años, es siempre la misma contradicción entre valor y realidad, fines y medios, teoría y práctica, filosofía y economía . Y concluyen con fuerza: Si queremos salir del dilema que ha hecho del marxismo rehén por muchos decenios, tenemos que repensar sus fundamentos teóricos más profundos: la teoría económica marxista (TEM). Debemos enfrentar la pregunta sobre si los propósitos del marxismo pueden ser realizados . El examen debe abordar las limitaciones de las soluciones económicas de Marx (derivadas de las limitaciones de sus fundamentos históricos) y cómo una mejor formulación teórica podría fundamentar con más fuerza las intenciones de la filosofía marxiana, haciendo uso de los resultados acumulados del desarrollo histórico y científico, y si acaso esta tarea es realmente posible. “Mostrar la necesidad de tal viraje es la aspiración de este estudio. Este propósito no puede servir como excusa para ignorar las lecciones que pueden aprenderse de los trabajos críticos de El capital (EC), meramente porque no son parte de la tradición marxista. La TEM nunca ha enfrentado con seriedad los retos que derivan de los problemas de las soluciones teóricas de El capital”. MKB aclaran que, para evitar la maraña de varias críticas de marxistas que decidieron empezar por un concepto poco debatido en los debates en torno a EC. Por tanto empiezan su interpretación crítica con el concepto de valor de uso en lugar de valor y en los siguientes pasos no siguen la estructura de EC, porque el objetivo que se han fijado es mucho más humilde que una crítica sistemática de EC. Nuestro estudio se propone mostrar la necesidad de dicha crítica. Señalan que del análisis crítico del concepto de valor de uso pasan directamente a los problemas relacionados con la ambición práctica de la TEM , la de proveer orientación teórica a los esfuerzos de la clase revolucionaria. Sobre todo, señalan que buscan establecer que dentro del marco de EC es imposible en términos ya sea la existencia de necesidades radicales (NR), o de esbozar una economía viable en la cual esas NR son satisfechas. Por último, indican que tratarán de revelar la dirección en la cual se pudiera encontrar una explicación de las (que como se verá están relacionadas) deficiencias de la teoría de Marx de la clase obrera y de su modelo de socialismo. El propósito de este proyecto no es probar la imposibilidad de una TEC, por lo cual las conclusiones de nuestro libro no estarán en lo negativo. La cuestión es precisamente cómo es posible, si no lo es en la manera en que Marx intentó realizarla. Debemos nosotros mismos enfrentar las preguntas de dónde puede la teoría marxista localizar esas NR que solamente tendría que hacer conscientes, traducir en motivos revolucionarios, si hay o no grupos sociales que ya están tanteando hacia objetivos socialistas; cómo es posible una economía socialista cuya viabilidad permite a las NR volverse conscientes con un propósito significativo, y ayuda a las fuerzas anticapitalistas a constituirse como movimiento revolucionario . La TE no puede esperar a que el desarrollo de la práctica entregue soluciones listas para usarse a sus problemas, debe adelantarse a la práctica. Lo mismo es cierto del pensamiento filosófico y metodológico. Nuestro estudio –dicen MKB al concluir el capítulo 1 de HCETP– busca contribuir al trabajo preparatorio en estos campos. Este libro no pretende alcanzar las cuestiones decisivas del movimiento socialista mediante el desarrollo de una TE sistemática, algo como una versión revisada de EC. Lo que quizás podamos lograr no es más que un análisis de las cuestiones, una definición más detallada y precisa de las tareas que enfrenta la TEC. Pero esperamos mostrar que la reconstitución de la TEC no es una tarea innecesaria y sin esperanzas.