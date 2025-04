S

e desinfla el chantajista cuan enloquecido globo arancelario de Donald Trump, quien, de entrada, calculó muy mal no sólo la acción en sí –con sus desestabilizadores efectos en la economía mundial–, sino a quién iba dirigida, es decir, su verdadero objetivo: China, nación que confirmó ser una superpotencia y un enemigo muy peligroso si alguien intenta desestabilizarla o minimizarla. La mayoría de los países arancelados por el hombre naranja doblaron las manos de inmediato, pero el gigante asiático respondió, presentó batalla, dobló al gringo y todo apunta a una victoria contundente.

De la escalada original (aranceles de 50, 80, 125, 145 y, finalmente, 245 por ciento), el bocón de Trump reculó: Reduciré sustancialmente el actual arancel de 145 por ciento. No será tan alto; vamos a ser muy amables con China , según lo anunció públicamente. ¿Qué respondió el gigante asiático? Abandone el chantaje y las amenazas; estamos abiertos al diálogo con Estados Unidos. No queremos luchar, pero no tenemos miedo, y si luchamos lo haremos hasta el final , de acuerdo con la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Y como Trump todo lo arregla , así sea con mentiras, aseguró que representantes de ambas naciones se reunieron para conversar , aliviar las tensiones y evitar la escalada de la guerra comercial. Nos hemos reunido con China , afirmó sin sonrojarse. Pero más tardó en decirlo que el ministro de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en desmentirlo: China y Estados Unidos no han llevado a cabo consultas o negociaciones sobre aranceles y mucho menos han llegado a un acuerdo .

A su vez, el ministro de Comercio del gigante asiático, He Tadong, afirmó que como departamento competente en materia de relaciones económicas y comerciales con el extranjero, digo que actualmente no hay negociaciones económicas ni comerciales entre ambos países; cualquier afirmación sobre el progreso de las negociaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos carece de fundamento y base fáctica; China insta a Estados Unidos a corregir sus prácticas erróneas y mostrar la sinceridad necesaria para las conversaciones y volver a la vía correcta del diálogo y la consulta en condiciones de igualdad ( La Jornada).