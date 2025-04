Llama a la 4T a divulgar nombres de togados corruptos

P

recisamente es lo que se tratará de evitar, que togados y secretarios corruptos, como el que protegió al ex gobernador de Michoacán, sean jueces, magistrados o ministros. La 4T tiene que divulgar y compartir nombres de quienes durante años han protegido o liberado a verdaderos delincuentes para que el ciudadano común no sea sorprendido en la votación de lº de junio.

José Lavanderos

Denuncia cobro excesivo y lenta solución de la CFE

En enero inicié un proyecto consistente en una librería de compraventa de libros, en un pequeño local ubicado en la calle Doctor Martínez del Río número 106, colonia Doctores, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) me otorga el servicio de luz número 966080500531.

Desde octubre de 2024 inicié los preparativos de la librería y en esos meses pagué por consumo de luz 172 pesos de noviembre de 2024 a enero de 2025.

En abril la CFE me está cobrando 2 mil 303.24 pesos por el periodo de 22 de enero al 24 de marzo, lo que equivale a un incremento del mil 323 por ciento respecto del importe de la factura anterior.

Ante tal abuso, acudí el 10 de abril a pedir una aclaración, después de permanecer de pie más de dos horas, me atendió un empleado de la oficina ubicada en la calle de Doctor Vertiz que me dijo que habían calculado el consumo sin consultar el medidor, por lo que el error podría ser corregido en cuanto un empleado de la CFE acudiera al domicilio a tomar la lectura. El caso quedó con el folio M2134953420. Además, me pidieron mi número celular, lo cual acepte dar a efecto de que se coordinara conmigo sólo si hubiere algún problema.

Dado que nunca me llamaron y no fue el trabajador de la comisión, acudí nuevamente el 16 de abril a la misma oficina a preguntar sobre el asunto y me informaron que no habían podido tomar la lectura y me proporcionaron otro folio: M2134958939, el cual atenderían en un lapso de 24 horas, por lo que me indicaron estar en el domicilio esperando. Nuevamente no se presentó el personal de la CFE.

El pasado lunes volví a ir a la oficina y me pidieron perdón por haber omitido hasta ahora esa toma de la lectura. No obstante lo anterior, hasta ayer no habían acudido.

Rubén Rodríguez Salazar

Pide agilizar la resolución de quejas en la UNAM

En marzo, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género admitió una queja interpuesta desde septiembre de 2024. En ella, señalo a la directora de la Facultad de Filosofía y Letras, Mary Frances Rodríguez, y a una ex funcionaria por actos de discriminación, hostigamiento y criminalización debido a razones políticas dolosas como mi supuesta incitación a los alumnos a tomar la facultad. Como represalia, marginarme de los cursos que dicto en la institución.

La directora no ha informado sobre los hechos y las acciones para atender el caso en el plazo que le solicitó la defensoría. Además, el órgano universitario tampoco se ha contactado conmigo.

Los universitarios requerimos que nuestras quejas por presuntas violaciones a nuestros derechos se atiendan y resuelvan sin importar el poder de a quién se señale. Justicia demorada es denegada.

Lena Brena

Invitaciones

Homenaje a Hugo Herrera Almaraz

Hugo Herrera fue un documentalista y activista social que por más de 25 años registró las diferentes causas sociales, dejando así un legado de más de 2 mil videos dando testimonio de éstas, los cuales se encuentran disponibles en el canal de YouTube Octubre19 y en el blog Hacia el poder popular, y se le rendirá un homenaje con el nombre Hugo Herrera, testimonio de luchas y esperanza, en el que habrá música, poesía y teatro.