Periódico La Jornada

Viernes 25 de abril de 2025, p. 21

Washington. El secretario de Defensa estadunidense, Pete Hegseth, tenía una conexión a Internet con la que eludió los protocolos de seguridad del Pentágono que se instalaron en su oficina, lo que le permitía utilizar la aplicación Signal en una computadora personal, aseguraron a la agencia Ap dos fuentes.

La línea de Internet sucia , de acuerdo con el argot informático, se conecta directamente a la red pública, donde la información del usuario y los sitios web a los que accede no tienen filtros o protocolos de seguridad.

Otras oficinas de la dependencia han utilizado ese tipo de conexión, especialmente si es necesario vigilar o buscar información o sitios web que de otro modo estarían bloqueados.

La mayor característica de usar esa línea es que el usuario no aparece como una de las muchas direcciones IP (ubicación física precisa en la red de Internet) asignadas al Departamento de Defensa: esencialmente, el usuario queda enmascarado, expuso un alto funcionario.

La existencia de una conexión no segura es la última revelación sobre el uso de la aplicación no clasificada por parte de Hegseth y plantea la posibilidad de que información confidencial de defensa pudiera haber sido puesta en riesgo de posibles actos de piratería o espionaje.

En este contexto, The Wall Street Journal reportó que días después de que se reveló que el ex presentador de Fox News compartió información militar sensible en chats grupales no seguros en Signal, las filtraciones ahondaron su frustración y erosionaron su confianza en su círculo cercano de asesores.