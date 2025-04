La comodidad del Lunario, aunado a la cercanía que tiene con la audiencia, es lo que fascina al intérprete de La otra parte de ti, quien suma 54 fechas en cerca de cinco años de presentaciones en ese lugar. Soy y acepto ser cabaretero de toda la vida. Traigo la herencia y aunque me ha tocado hacer de todo, hasta inaugurar ejes viales, mi momento más lindo siempre ha sido este tipo de escenario de cabaret y teatro donde también me gusta cantar .

Resultado del placer de interpretar de manera íntima, el Coque Muñiz presentará este viernes Cabaret Lunario, en el recinto adjunto al Auditorio Nacional, el cual me he sorprendido mucho por el recibimiento que ha tenido. El espectáculo es un tipo cabaret de los que estábamos acostumbrados quienes empezamos a trabajar desde hace muchos años; con un formato en donde el público tiene una mesa, pide una bebida, comida y se queda a ver el espectáculo .

El cantante, quien comentó que se encuentra feliz y motivado por haberse convertido en abuelo, por primera vez, de su nieto José Manuel, quien nació en Tijuana, dijo que en su trayectoria traté de medir fuerzas y siempre supe que había una enorme distancia musical con mi padre, pero con muchas fórmulas para que el público se diera cuenta de que lo que yo quería era estar sobre un escenario .

Recordó: “La televisión me ayudó mucho y la hice muchos años, pero en épocas recientes experimenté cosas padres con la balada, pero con los discos de Azulejos, encontré una audiencia que no estaba olvidada, pero no era atendida, como son los adultos que gustan de escuchar un disco completo”.

Jorge Alberto Muñiz Gardner, quien nació en Guadalajara, Jalisco, el 1º de mayo de 1960 y es hijo de Marco Antonio Muñiz Vega y Olga Gardner Meza, puntualizó: Sí, he tratado de separar, entender y hacer un camino propio; pero si soy honesto, mi papá me ayudó toda la vida. Estuve con él alrededor de ocho años de gira, imagina qué no se puede aprender con un señorón así, y me llevó a infinidad de países .

El Coque comenzó a cantar en los coros de Armando Manzanero cuando tenía 10 años y fue en su adolescencia cuando empezó su faceta como cantante profesional. Suma más de 20 producciones discográficas y se presenta todos los meses en las noches de Cabaret Lunario en el Lunario del Auditorio Nacional, lo que repetirá este viernes 25 de abril a las 22:30 horas.