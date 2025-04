▲ La llamada Mother Monster, Lady Gaga, en un escena de la serie The Me You Can’t See en 2021. Foto Ap

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Viernes 25 de abril de 2025, p. 8

Considerada una de las artistas más influyentes en la industria musical, Lady Gaga con su espectáculo Viva la Mayhem en el Estadio GNP Seguros, promete este fin de semana una experiencia única para sus seguidores mexicanos.

Después de 13 años de ausencia, la intérprete de Abracadabra y Die with a smile se rencontrará con sus little monsters y ha generado gran expectación por los conciertos especiales que ofrecerá en el país y que son diferentes a su gira The Mayhem Ball que llevará a Las Vegas, Seattle, Nueva York, Miami, Toronto, Chicago, Londres, Manchester, Milán, Barcelona, Berlín, Ámsterdam, Amberes, Lyon y París.

Desde su debut en 2008 con el éxito Just Dance hasta su más reciente álbum Mayhem, Gaga ha demostrado su capacidad para innovar y reinventarse en diferentes géneros y disciplinas artísticas.

Los fanáticos la aman por su autenticidad y creatividad. Su música y mensaje de aceptación y empoderamiento han inspirado a una generación de jóvenes y adultos. La relación cercana y afectuosa que mantiene la artista con sus seguidores es una de las razones por las que su regreso a México genera tanta expectación.

La también llamada Mother Monster irrumpió en la industria musical con su primer álbum The Fame, que incluía éxitos como Poker Face y LoveGame. Su carrera fue en constante ascenso, incluso colaboró con artistas como Tony Bennett, Ariana Grande y Beyoncé. Su música se convirtió en un fenómeno global con temas como Born This Way y Shallow.

Sus álbumes alcanzaron el número uno en varios países, como el Reino Unido y Estados Unidos. Gaga ha explorado la actuación, la música y la moda, expandiendo su influencia y éxito en diferentes ámbitos.

Protagonizó películas como A Star is Born, House of Gucci y Joker: Folie à Deux. Su papel en A Star is Born junto a Bradley Cooper le valió un Óscar a la mejor canción original por Shallow y una nominación a mejor actriz principal.

La artista estadunidense con sus excéntricos vestuarios, sus zapatos con enormes tacones y sus pelucas, se convirtió en un ícono de la comunidad LGBT+ y un ejemplo de reinvención, resiliencia y superación.