No obstante, en el caso de México, dijo, no se ha podido aprovechar de los mejores precios que ha arrojado la escasez del aromático, dado que desde hace décadas la producción se fue en picada y se está lejos de alcanzar su verdadero potencial. Por ejemplo, recordaron en la década de los 80 el país producía alrededor de 6 millones de sacos en 12 estados, mientras ahora apenas se llega a 3 millones.

Oaxaca era un productor importantísimo de café, pero ahora siembra muy poquito. El café que se cultiva en el país es menos de la mitad respecto a lo que se tenía en los mejores tiempos, y la mayor parte es generada por pequeños productores; es triste , apuntó.

Enfatizó que esta oportunidad no ha podido ser aprovechada por los productores mexicanos debido a que el café es un cultivo a largo plazo; es decir, se empiezan a ver los primeros frutos dos o tres años después de comenzar, lo que no había sucedido debido a la falta de condiciones, ya sea apoyos del gobierno, falta de créditos, bajos precios, intermediarios abusivos, clima adverso, inseguridad, etcétera.

Si dejas de trabajar el café un año, en tres no lo recuperas, no es que ya subió el precio, y ahorita me va a empezar a dar un montón de café, no, hay que hacer una serie de trabajos.

Destacó que hace 20 años en Chiapas había por lo menos 250 fincas grandes de café; es decir, de al menos 50 hectáreas; sin embargo, actualmente quedan apenas 10, las cuales siguen luchando para no correr el mismo destino de las demás, que fueron cerrando por los motivos antes mencionados, y también por la aparición de los cárteles de la droga, que poco a poco se fueron incrustando y exigiendo derecho de piso.