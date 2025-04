Julio Gutiérrez

Viernes 25 de abril de 2025, p. 17

Un grupo de 30 clientes de la financiera Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came), que desde hace dos meses no hace públicos sus datos, acudieron ayer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para externar su preocupación por la seguridad de sus ahorros. La empresa financiera, que opera bajo la figura de sociedad financiera popular (Sofipo), no opera desde el primer día de este mes y mantiene cerradas sus oficinas centrales en la Ciudad de México.

Luego de tres horas de espera, las autoridades atendieron a un grupo de cuatro ahorradores, quienes expresaron a los funcionarios el temor a perder su dinero. Los directivos de la CNBV les informaron que la empresa cambió de dirección fiscal, que presenta un nivel de capitalización menor al requerido y que promovió una serie de amparos para que no sea intervenida ni puesta en liquidación.

Nos dijeron que están interviniendo, que ya entraron a regularizar la empresa desde noviembre. Ayer Came publicó una nueva dirección fiscal y su nivel de capitalización está en etapa 4 (con un capital menor al requerido por la autoridad). No nos pudieron decir nada más, pero con eso nos dijeron todo, que ya no hay nada que hacer, que están esperando acabar el procedimiento para empezar a pagar los seguros, pero la Sofipo interpuso amparos legales , dio a conocer Lizbeth Morales Rohde, ahorradora de la institución que estuvo presente en la reunión.

En la reunión, que duró poco más de 40 minutos, estuvieron Eugenio Laris, vicepresidente de supervisión de banca de desarrollo y finanzas populares de la CNBV, y Armando Martínez, director general de supervisión de Sofipo.

El grupo de 30 ahorradores que acudió ayer a las oficinas del organismo supervisor es el primero que se manifiesta ante el cierre de operaciones presenciales y digitales de Came, en los primeros días de este mes.